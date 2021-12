Arbeiten mit Handicap in Winterthur – Der mühsame Kampf um Eigenständigkeit Die Suche nach einem regulären Job ist für Menschen mit Beeinträchtigung oft ein Spiessrutenlauf. Duygu Acikgöz hat über eine Integrationsorganisation eine Stelle in Winterthur gefunden. Fabienne Grimm

Duygu Acikgöz (33) lebt seit der Geburt mit einer Form von Kleinwuchs. Foto: Marc Dahinden

Am 21. Januar 2021 sitzt Duygu Acikgöz in der Eingangshalle des Medizintechnik-Unternehmens Zimmer Biomet in Winterthur und wartet auf ihr Vorstellungsgespräch. Sie ist nervös, denn sie will den Job in der Produktion unbedingt. Seit fast 15 Jahren sucht die 33-Jährige nun schon nach einer unbefristeten Festanstellung. Unzählige Male hat sie sich beworben. Doch auf eine Absage folgte stets die nächste.

Wieso es nie geklappt habe, wisse sie nicht genau, sagt Acikgöz. Klar ist aber: Ihr Handicap dürfte eine Rolle gespielt haben. Denn Acikgöz lebt seit Geburt mit einer Form von Kleinwuchs. Gewisse Arbeiten fallen ihr schwer, weil ihre Hände klein sind und sie weniger Kraft hat.