Aufgefallen in Schlatt – Der mysteriöse Jobboom Im beschaulichen Schlatt soll es von Jobs nur so wimmeln, wenn man dem Berufsnetzwerk Linkedin glaubt. Jonas Gabrieli

Schlatt, südöstlich von Winterthur, ein Eldorado für Grossfirmen? Foto: Marc Dahinden

Die Gemeinde Schlatt im Südosten Winterthurs ist nicht gerade das, was man eine pulsierende Metropole nennen kann. Knapp 800 Personen wohnen in einem der vier Dörfer. Nicht zu verwechseln mit dem thurgauischen Schlatt, wie das beispielsweise schon einem Bestatter passiert sein soll.

Hauptsache Englisch: Jobausschreibungen auf Linkedin. Screenshot: Linkedin

Auf dem Berufsnetzwerk Linkedin, mit schweizweit über 3,2 Millionen Nutzerinnen und Nutzern, bekommt man von Schlatt den Eindruck eines Orts, wo Hochhäuser mit Glasfassaden errichtet werden. Bärtige Hipster rollen morgens mit Retro-Rennvelos zu ihrem Co-Working-Space, in der Hand einen Becher mit kalt gebrautem Koffein, der ihr Schlafmanko übertünchen soll.

Nur Mammuts gibt es in Schlatt nicht. Dafür viele Jobs. Screenshot: Linkedin

Denn gleich mehrere Grossfirmen suchen offenbar Mitarbeitende in Schlatt. Unter anderem Swiss Re, IBM, die Migros, das Schweizer Radio und Fernsehen, aber auch der Ringier-Verlag. Sogar der Kanton hat mehrere Stellen in Schlatt zu besetzen, so scheint es.

Dass in Schlatt zig Unternehmen einen Briefkasten besitzen, ist aufgrund des überdurchschnittlichen Steuerfusses von 125 Prozent eher unwahrscheinlich. Und ein Blick in die kantonale Statistik von 2018 zeigt: In Schlatt arbeiten knapp 150 Personen für einen Lohn. Etwas mehr als ein Viertel davon im ersten Sektor, also der Landwirtschaft.

Die sehr genaue Anleitung

Logischer wäre da vielmehr ein Fehler in der Software Linkedins. Vielleicht steht ja auch ein Server irgendwo auf Schlatter Boden oder die kleine Gemeinde wird automatisch ins Inserat eingefügt, aus welchen Gründen auch immer.

Nur leider gestaltet sich eine Kontaktaufnahme mit dem US-amerikanischen Unternehmen sehr schwierig. Auf Presseanfragen wird auch nach fast einer Woche nicht geantwortet. Beim Nachhaken meldet sich immerhin der Kundendienst. Auf die Klarstellung, dass man Journalist sei und einen Artikel schreiben möchte, erhält man eine sehr genaue Anleitung, wie man einen Artikel schreibt – als inhaltlicher Beitrag auf Linkedin.

Das ist natürlich schade und das Rätsel bleibt ungelöst. Aber vielleicht ist für ein Unternehmen wie Linkedin, das über eine halbe Milliarde Nutzer auf seiner Plattform vereint und zu Microsoft gehört, Schlatt einfach auch Teil des Zürcher Ostquartiers namens Winterthur.