Aktzeichnen in Winterthur – Der nackte Mann im Kirchencafé Im Café Zum Hinteren Hecht findet monatlich ein offenes Aktzeichnen statt, wo Künstlerinnen, Hobbyzeichner und Aktmodelle zusammenkommen und Kunst schaffen. Muriel Blum

Fünf bis 15 Personen finden sich monatlich zum Aktzeichnen im Hinteren Hecht ein. Foto: Enzo Lopardo

In der Altstadt, im Hinterhof des Cafés Zum Hinteren Hecht, steht ein kleines Haus. Wer am Mittwochabend einen Blick in sein Inneres erhaschen möchte, scheitert. Die erleuchteten Fenster sind mit Zeitungen abgeklebt, dahinter sitzen rund 15 Personen in einem Kreis. Niemand spricht, alle sind tief in ihrem Tun versunken. Einzig das gleichmässige Schaben von Bleistift auf Papier und ein gelegentliches Blätterrascheln unterbrechen die konzentrierte Stille. Im Hintergrund spielt leise Musik. In der Mitte des Kreises liegt – vollkommen regungslos – ein nackter Mann. Er ist gross, trägt einen Vollbart und hat die langen Haare zu einem kleinen Zopf gebunden. Sein Name ist Stefan, den Nachnamen möchte er zum Schutz seiner Identität nicht in der Zeitung lesen. Er ist gerade bei der Arbeit.