Rasen in Winterthur unbespielbar – Der nächste Freitag für den FCW Der FCW kann auch gegen den SC Kriens nicht spielen. Diesmal war der Platz nicht zu tief, sondern zu hart. Hansjörg Schifferli

Die Schützenwiese am Freitag: zu hart, von all den Unebenheiten mal abgesehen. Es liessen sich auch eisige Schneereste nicht völlig entfernen. Foto: Marc Dahinden

Am Samstag auf der Schützenwiese in der Challenge League gegen den SC Kriens, am kommenden Mittwoch gleichenorts in den Cup-Achtelfinals gegen den FC Basel – das war das nächste Programm des FCW, nachdem er am vergangenen Dienstag mit einer Woche Verzögerung das «Spitzenspiel» gegen die Grasshoppers hinter sich gebracht hatte. Doch daraus wird nichts: Klar ist, gegen den SC Kriens wird an diesem Wochenende nicht gespielt. Offen ist, wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Im besten Fall findet unter der Woche ein Spiel statt – entweder FCW - Kriens oder der Cup-Match gegen den FCB nach einem Platzabtausch im St. Jakob-Park. Als nächster «sicherer» Termin darf also dieser gelten: Neuchâtel Xamax - FCW am kommenden Samstag, 18.15 Uhr, in der Maladière. Und die hat einen Kunstrasen.