Schule in Winterthur – Der nächste Schulpavillonbau wird so gross, dass es eine Abstimmung braucht In Wülflingen soll im Eiltempo der grösste Schul-Holzmodulbau der Stadt für Entlastung sorgen. Dieser wird so teuer, dass es auf politischer Ebene ein dreifaches Ja braucht. Till Hirsekorn Madeleine Schoder Fotos

Eine Passerelle soll das Schulhaus Wyden nächstes Jahr mit einem Holzmodulbau verbinden, der auf der grünen Wiese gebaut wird. Foto: Madeleine Schoder

Sie stehen in Oberwinterthur, im Tössfeld und in Wülflingen und sind längst Teil der Schulareale geworden: die Pavillons. Die ersten dieser Holzmodulbauten sind in schlichtem Weinrot gehalten, die neueren in gräulichem Holz. Mit ihrer einfachen Bauweise sind sie die schnellste Antwort auf stark wachsende Schülerzahlen und fehlende Klassenzimmer.