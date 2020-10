Pfadi Winterthur empfängt Suhr Aarau – Der nächste Spitzenkampf Es ist für Pfadi Winterthur bereits das sechste Spitzenspiel innert dreier Wochen. Gegen Suhr Aarau braucht es eine Leistungssteigerung im Vergleich zum Otmar-Spiel. Gregory von Ballmoos

Erst zwei Spiele in dieser Saison: Roman Sidorowicz fällt mit einer Daumenverletzung länger aus.

Pfadi Winterthur befindet sich in einer intensiven Phase. Die Gegner hiessen der Reihe nach: Kadetten Schaffhausen, GOG Gudme (2x), Kriens-Luzern und zuletzt St. Otmar St. Gallen. Alles keine einfachen Spiele, und nun kommt am Sonntag der Tabellenzweite HSC Suhr Aarau zum Spitzenkampf in die Axa-Arena.