Rückschlag vor Saisonbeginn – Der Neue aus Italien ist bereits wieder abgereist Max Prantner, Handball-Nationalspieler aus Italien, hat bei Pfadi Winterthur den medizinischen Check nicht bestanden. Das verschärft den Mangel an Rückraum-Linkshändern. Urs Stanger

Max Prantner (hier bei Pfadis erstem Teamtraining am 24. Juli) gab nur ein kurzes Gastspiel in der Axa-Arena. Foto: Madeleine Schoder

Er wäre der erste Pfadi-Handballer aus Italien gewesen. Als Südtiroler wäre auch die Sprache kein Beschwernis gewesen. Und vor allem: Max Prantner hätte bei den Winterthurern den Mangel an Linkshändern spürbar entschärft. Doch inzwischen ist der 23-Jährige bereits wieder abgereist. Pfadi wird ohne ihn auskommen müssen.

Der Grund: Prantner war mit einer Knieverletzung zum Team gestossen, die er sich vor seinem, wie es im Communiqué heisst, «offiziellen Amtsantritt bei Pfadi Winterthur» zugezogen hatte und die möglicherweise lange nicht vollständig verheilen wird. Dies ergab der medizinische Eintrittstest. Es sei Verein und Spieler deshalb versicherungstechnisch «nicht möglich, den Vertrag einzugehen».

Vielleicht kommt er später wieder

«Das ist bitter für alle Seiten», meint Trainer Goran Cvetkovic. «Wir hatten von Anfang an Freude an ihm. Leider ist er momentan weit weg davon, spielfähig zu sein.» Die beiden Parteien bleiben allerdings in Kontakt. Die Absicht besteht, dass Prantner nach seiner Genesung einen weiteren Medizincheck in Winterthur absolviert und dass gemäss Communiqué «eine Zusammenarbeit erneut in Erwägung» gezogen werde. Ein genauer Zeitpunkt dafür könne wegen der «Langwierigkeit der Verletzung» jedoch nicht definiert werden.

Wenige Wochen vor Saisonbeginn verschärfen sich damit die Personalprobleme unter den Linkshändern. Aufbauer Aleksandar Radovanovic wird wegen seines Kreuzbandrisses aus dem Playoff-Halbfinal gegen die Kadetten Schaffhausen noch mehrere Monate ausfallen. Prantner war unter anderem dazu gedacht, die Zeit bis zu Radovanovics Genesung überbrücken zu können. Das entfällt jetzt. «Mit seiner Polyvalenz und seinem attraktiven Spielstil hätte er uns umgehend geholfen», bedauert Sportchef Michal Svajlen.

Tynowski und Rechtshänder sollen es richten

So bleibt den Winterthurern nichts anderes übrig, als sich im rechten Rückraum wie schon in der Vergangenheit häufiger mit der, wie Cvetkovic sagt, «neuen alten Spielidee» zu behelfen. Das heisst: Flügel Cédrie Tynowski wird, wie öfters in der vergangenen Saison, im Aufbau eingesetzt, und Rechtshänder werden auf halbrechts spielen. Mit Mustafa Hadj Sadok, Alessio Lioi und Laurin Rinderknecht hat Pfadi Spieler, die auch auf ihrer «falschen» Aufbauseite Wirkung erzielen können. Das traut der Trainer ebenfalls Tim Rellstab und Arsenije Dragasevic zu. Dominik Ruh, neben Radovanovic der zweite «gelernte» Rückraum-Linkshänder, ist derzeit angeschlagen. «Mit ihm haben wir eine weitere sehr junge Option», ergänzt Cvetkovic.

Einen neuen Linkshänder auf dem Markt zu besorgen, kommt offenbar nicht infrage. Auch aus finanziellen Überlegungen und weil Ende August und Anfang September mit der Qualifkation zur Gruppenphase der European League schon sehr bald eine erste Entscheidung ansteht. «Wir sind jetzt schon in der dritten Woche der Vorbereitung ohne Max Prantner», erklärt Cvetkovic. Darauf will man weiter aufbauen.

