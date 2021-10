Schauspieler Erkan Akyol – Der neue Bachelor kommt aus Winterthur Der Winterthurer Schauspieler Erkan Akyol wird auf 3+ seine grosse Liebe suchen. Die erste Folge der neuen Staffel wird am 25. Oktober ausgesandt.

Der neue Bachelor kommt aus Winterthur. Foto: CH Media

Im Fernsehen will er seine grosse Liebe finden: Der Winterthurer Schauspieler Erkan Akyol ist der neue Bachelor, wie der Sender 3+ am Mittwochmorgen mitteilte.

In der Reality-TV-Sendung werden Single-Frauen um das Herz des neuen Rosenkavaliers kämpfen. Die Kandidatinnen werden erst kurz vor der ersten Folge der neuen Staffel bekannt gegeben. Die zehnte Staffel wurde in Portugal gedreht und startet am 25. Oktober.

Der 1,95 Meter grosse Schauspieler bezeichnet sich als «eher introvertiert». Gemäss der Medienmitteilung von 3+ schreibt er gerne Gedichte, liebt tiefgründige Gespräche, ist gefühlsbetont und leidenschaftlich. Wie 3+ weiter schreibt, träumt er von einer Karriere in der Unterhaltungsbranche. In Istanbul besuchte er eine Schauspielschule. Akyol war bereits in zwei Serien zu sehen, eine davon wurde in der Türkei ausgestrahlt.

