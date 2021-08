Kritik an Bahnhofsplänen – Der neue Bahnhof Aadorf wird als Betonblock beschimpft Eine gute Lösung, die alle Interessen berücksichtigt oder doch ein Fremdkörper? Die Meinungen zur Umgestaltung des Bahnhofs gehen auseinander. Nicole Döbeli

Die Visualisierung des geplanten Neubaus beim Bahnhof Aadorf gefällt nicht allen. Visualisierung: Matthis Heider AG

Wenige Wochen ist es her, seit die Gemeinde Aadorf stolz die Pläne für den neuen Bahnhof präsentiert hat. Stolz vor allem, weil die Zusammenarbeit mit dem privaten Landbesitzer Enver Jashari, dem das Restaurant Barone gehört, und mit den SBB so gut geklappt habe. «Es ist ein Phänomen, dass man in dichten, urbanen Gebieten vermehrt zusammenarbeiten muss, um etwas zu erreichen», sagte der beratende Architekt Rainer Klostermann an der Medienkonferenz.

«Modischer Fremdkörper»

Die Parteien hatten verschiedene Versionen für die Umgestaltung des Bahnhofareals durchgespielt, bis sie sich auf das jetzige Projekt einigten. Es sieht einen prägnanten Neubau vor, in dessen Bauch genügend Platz für Velo- und Autoparkplätze geschaffen wird. Der heutige Fensterkiosk der SBB soll über die Strasse neben den Neubau ziehen und auf seinem Dach ein Aufenthaltsraum entstehen. Zudem soll der Busbahnhof überdacht werden und neu ein Fahrverbot gelten.