Neuer Bahnhof in Aadorf – Der neue Bahnhof ist «schön», aber auch «eng» Die Pläne für den neuen Bahnhof Aadorf erhielten am Infoabend mehrfach Lob. Die Verkehrsführung gab jedoch Anlass zu Diskussionen. Nicole Döbeli

So soll der Bahnhof Aadorf ab 2024 aussehen. Rechts entsteht ein Neubau mit Wohnungen und ein neues Gebäude für den Kiosk. Visualisierung: Raumgleiter AG

Der Bahnhof in Aadorf muss neu gestaltet werden. Grund dafür ist das Gesetz für die Gleichstellung von behinderten Personen. Nachdem die SBB die Perrons saniert haben, soll nun der Bushof samt Umgebung an die Reihe kommen. Die Gemeinde Aadorf steht ebenfalls in der Verantwortung und muss die Kosten für die Strasseninfrastruktur, die neue Rampe und Treppe zu den Gleisen, den Bushof und die Wendeschlaufen übernehmen. Rund 2,9 Millionen Franken sind dafür eingeplant und werden der Bevölkerung im November an der Urne vorgelegt.

Nachdem die Gemeinde Anfang Juni die Pläne vorgestellt hatte, die unter anderem einen Neubau mit Wohnungen und daneben ein neues Gebäude für den Kiosk vorsehen, gelangten einige kritische Stimmen an die Medien. Von Betonblock und modischen Fremdkörpern war die Rede. Am Donnerstagabend lud die Gemeinde zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung, um weitere Meinungen abzuholen.

Der Verkehr wird verlagert

Die fielen gar nicht so negativ aus. Rund 70 Personen hatten sich eingefunden, und mehrmals ergriffen Anwesende das Wort, um Lob auszudrücken: «Ich wohne beim Bahnhof und finde das ein sehr schönes Projekt.»

Gemeindepräsident Matthias Küng betonte zudem noch einmal, dass der Neubau ein Privatprojekt von Enver Jashari, dem Besitzer des Restaurants Barone, sei und die Gemeinde deshalb nur bedingt mitreden könne. Da das Projekt aber nur zustande kommt, weil Gemeinde, SBB und Jashari das Land neu aufgeteilt haben, hat Aadorf zumindest Dienstbarkeiten zugute. So werden im Neubau öffentliche Parkplätze, rund 280 Veloabstellplätze und ein öffentliches WC unterkommen.

Für den neuen Bushof soll ein Fahrverbot für Autos gelten, und links und rechts sind Dächer zum Unterstehen geplant. Visualisierung: Raumgleiter AG

Viele der Fragen von Anwesenden drehten sich danach um die Verkehrssituation. So soll der neue Bushof für Autos gesperrt werden, um Fussgänger zu schützen und Platz für die Postautos zu schaffen. Das bedeutet, dass die Güterstrasse entlang der Migros als Ein- und Ausfahrt zu den Parkplätzen an der Stationsstrasse genutzt werden muss. «Die Kreuzung bei der Migros hat dann viel mehr Autoverkehr, da laufen auch Schülerinnen und Schüler durch», merkte eine Anwesende an.

Das stimme, pflichtete ihr Küng bei: «Es ist eine gewünschte Verlagerung. Eng bleibt es trotzdem.» Eine deutliche Verkehrszunahme sei voraussichtlich nur während der Stosszeiten bemerkbar. Auch die vier Pick’n’Ride-Parkplätze auf der Ostseite des Bahnhofs, die für kurze Parkzeiten vorgesehen sind, waren Thema. Der Betreiber des Bahnhofskiosks ist nicht besonders glücklich, dass die Plätze künftig weiter weg liegen werden, weil der Kiosk die Strassenseite wechselt.

Kein Kiosk im alten Bahnhof

Und ein weiterer Anwesender bemerkte, dass sie unbedingt so nahe wie möglich bei der Auffahrt zur Hauptstrasse liegen sollen, damit sie von Autofahrerinnen und -fahrern auch wirklich benutzt und keine gefährlichen Ausweichmöglichkeiten gesucht werden.

«Man dürfte nicht einmal ein Kiosk-Schild an das geschützte Bahnhofsgebäude hängen.» Gemeindepräsident Matthias Küng

Auch das alte, denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude gab Anlass zu Diskussionen. Bereits in Leserbriefen war die Frage aufgeworfen worden, weshalb dieses nicht mehr in die Planung einbezogen werde. Am Infoabend brachte jemand den Vorschlag ein, den SBB-Kiosk dorthin zu versetzen. Küng antwortete, dass das Gebäude zum einen im Grundeigentum der SBB sei: «Die Gemeinde kann nicht mitreden», und zum anderen die Voraussetzungen schwierig seien: «Man dürfte nicht einmal ein Kiosk-Schild an das geschützte Gebäude hängen.»

Er selbst habe nachgefragt, ob ein neues Kioskgebäude zwingend nötig sei und ob man nicht das bisherige Häuschen versetzen könne: «Es hiess, wenn man das anfasse, dann falle es in sich zusammen.» Bei einem Ja im November sehe der Zeitplan frühestens einen Baustart Anfang 2023 vor. Bei einer zügigen Umsetzung könne der neue Bahnhof 2024 eröffnet werden.

