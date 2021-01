Stil-Trend dank Corona – Das neue Biedermeier – plötzlich wollen alle stylisches Geschirr Die Pandemie verändert unsere Tischkultur: Teller und Schüsseln sind Teil der häuslichen Selbstdarstellung im Netz. Was gerade besonders gut ankommt, und wo man Vintage-Porzellan mieten kann. Verena Mayer

Keramik boomt: Sammler bezahlen für Einzelstücke mehr als andere für ein ganzes Service. Foto: PD

Zu den Comebacks, mit denen wohl keiner gerechnet hat, gehören die Gloschen. Also diese Hauben aus Metall, Porzellan oder Glas, die man zum Servieren über Teller stülpt und die viele gern auch bei ihrem französischen Namen «Cloche» (für Glocke) nennen.

Die Teile hatten ihren grossen Auftritt in Jahrhunderten, in denen man so schlecht heizen konnte oder in so grossen Schlössern wohnte, dass das Essen auf dem Weg zum Tisch kalt oder von Insekten heimgesucht wurde. Später setzte man die Speiseglocken hin und wieder ein, um Essen zu inszenieren oder einen Überraschungseffekt zu erzielen, aber ansonsten waren sie eher etwas für Museen oder Sterneküchen-Parodien mit Louis de Funès.

Gucci-Glosche für 950 Franken

Jedenfalls bis zu diesem Jahr. Seit Corona sind die Gloschen zurück. Man sah sie schon in Restaurants und bei offiziellen Essen. Die Gloschen kamen zusammen mit Abstandsregeln und Plexiglas-Scheiben und dienten dazu, die einzelnen Gänge vor Viren abzuschirmen. Ein vergessen geglaubtes Utensil der Tischkultur wirkt plötzlich wie das Must-Have des Jahres 2020. Gucci Decor hat bereits Gloschen aus schwerem Silber für zu Hause im Sortiment, mit Nieten und gotischen Buchstaben darauf, für 950 Franken das Stück.

Hält Viren fern, kostet aber auch was: Gucci-Glosche. Foto: PD

Die Corona-Pandemie hat viele Gewohnheiten durcheinandergewirbelt. Sie hat die Art verändert, wie wir unseren Alltag bestreiten und zu welchen Anlässen man andere Menschen trifft. Und sie hat das Verhältnis zum Essen verändert, beziehungsweise dazu, wie man es auf den Tisch bringt.

Tische zu inszenieren, ist ja schon seit einiger Zeit wieder eine grosse Sache. Seit 2019 wird auf der Konsumgütermesse «Ambiente» ein Preis für den schönsten gedeckten Tisch vergeben, der sogenannte Dineus-Award. In diesem Jahr gewannen weisse Porzellanteller mit Verzierungen am Rand, die etwas von einer Relief-Landkarte haben. Oder eine Tafel, auf der das Geschirr zusammen mit Kakteen und Sand als eine Art Wüstenpanorama inszeniert war.

Firmen wie das Berliner Start-up «Got Vintage» oder Options in der Schweiz verdienen ihr Geld damit, Teller mit Goldrand, Tortenständer oder Suppenschüsseln an Leute zu vermieten, die jeden feierlichen Anlass mit einem anderen Geschirr begehen wollen. Unter dem Hashtag «Tablescape» finden sich auf Instagram schliesslich Hunderttausende Bilder von Tafeln, die mit Kerzen und Blumen überladen sind, von geometrisch gefalteten Servietten oder Keramiktellern, die wie abstrakte Gemälde aussehen – Geschirr und Besteck sind ein Teil der Selbstdarstellung geworden. Man ist nicht nur, was man isst, sondern auch womit.

In diesem Jahr nun hat der Trend einen neuen Höhepunkt erreicht, und Leute wie Petra Beyer gehören zu den Corona-Gewinnern. Beyer ist Mitglied des Vorstands bei «Artedona», einem Online-Shop für Edelgeschirr in München. Am Telefon klingt sie gehetzt, was daran liegt, dass sie seit Wochen nichts anderes tut als Geschirr, Besteck und Gläser zu verschicken.

Beyer weiss noch, wie das war, als im März der erste Lockdown kam. Erst habe es eine Schockstarre gegeben, und sie habe schon gedacht, sie müsse Kurzarbeit einführen. Aber schon wenige Tage später ging es los, alle wollten sich eindecken. Eine Kundin sagte zu ihr: Das Verreisen fällt ja aus, daher stecke ich mein Urlaubsgeld in ein neues Service. Beyer zählte 80 Prozent mehr Bestellungen als sonst, vor Weihnachten sei es dann «brutal» gewesen, «wir waren am absoluten Limit.»

Besonders gesucht: weisses Geschirr mit geometrischen Formen, bei dem sich matte mit glänzenden Flächen abwechseln – und französischer Landhausstil mit blauen Girlanden.

Und es ist klar, warum das so ist. Corona führt zu einem neuen Biedermeier. Man ist auf sich selbst zurückgeworfen, putzt, kocht, setzt Sauerteig an. Und will es dabei möglichst schön haben, das sorgfältig aufgeräumte und dekorierte Zuhause als Möglichkeit, zumindest im Privaten die Kontrolle zu behalten. Oder aber man verlagert das Bedürfnis nach Schönheit, das man sonst auf Reisen, im Museum oder im Konzert befriedigt, auf den Alltag, auf das gemeinsame Essen. Wenn man schon keine fernen Landschaften erleben darf, dann soll es zumindest Tablescape sein.

Zwei Dinge laufen besonders gut, sagt Petra Beyer: rein weisses Geschirr, wie es auch viele Spitzenköche verwenden, mit fast geometrischen Formen, bei dem sich matte mit glänzenden Flächen abwechseln. Oder aber der französische Landhausstil, mit blauen Girlanden oder schneebedeckten Tannenbäumen, «das geht überallhin, ich könnte ganz Australien damit beliefern und die Deutschen sowieso.»

Ähnliches berichtet Peter Franzen. Er führt in mittlerweile vierter Generation das Porzellanhaus «Franzen» in der Düsseldorfer Königsallee. Er hat nur für ein kurzes Telefonat Zeit, auch ihm rennen die Leute seit Wochen die Bude ein, seit dem zweiten Lockdown mit Online-Bestellungen. Franzen schätzt, dass er zwischen 25 und 30 Prozent mehr Umsatz macht – der Corona-Effekt.

Screenshot Instagram

Und er glaubt, dass dieser Corona-Effekt «eine riesige Chance» für die Tischkultur sei. Nicht nur für die Art, wie man sich zu Tisch setzt, wie man beim Essen in der Familie oder mit den erlaubten Kontaktpersonen das Bedürfnis nach Zwischenmenschlichkeit auslebt, die einem sonst versagt bleibt. Sondern auch für den Wirtschaftszweig dahinter, besonders die für deutsche Porzellanindustrie.

Die ist im Umbruch. Früher war üppiges Geschirr etwas für Fürsten und Herrscherhäuser, Porzellan bekamen Leute, die schon alles hatten. Dann zog das Bürgertum nach, man stattete sich mit Porzellan aus, das über Generationen weitervererbt wurde, und zelebrierte sein Selbstverständnis bei Sonntagsbraten und Kaffeetafeln.

Als die Leute durch die Globalisierung mobiler wurden und die Haushalte immer kleiner, war kein Platz mehr für das hundertteilige Oma-Service. Oder man kaufte das Geschirr günstig bei Ikea. Beides bekamen die grossen Porzellanhersteller zu spüren. Das fränkische Traditionsunternehmen Rosenthal wurde 2009 von einer italienischen Besteckfirma gerade noch vor der Pleite bewahrt, die sächsische Porzellanmanufaktur Meissen strich Anfang des Jahres zweihundert Stellen.

Food ist Trendthema, Küchen sind Statussymbol geworden, die Ausstattung darf ruhig teuer sein.

Die Hersteller haben dabei vor allem eine Entwicklung verschlafen: wie wichtig das Thema Essen in den vergangenen Jahren geworden ist. Zwar kochen die Leute weniger als früher und die meisten laden auch nicht mehr zwölf Personen zu sich nach Hause, dafür sind Aussenwirkung und Inszenierung umso wichtiger. Food ist Trendthema, Küchen sind Statussymbol geworden, die Ausstattung darf ruhig teuer sein.

Besuch bei Wiebke Lehmann, einer Keramik- und Porzellanexpertin, die unter anderem Spitzenrestaurants berät, als eine Art Innenarchitektin für den Tisch. Lehmann empfängt in ihrer Wohnung in Berlin-Mitte. Man sieht Skulpturen, grosse Schüsseln mit bunten Mustern und vor allem weisse Teller. Flache mit einer Art genoppten Borte als Rand. Suppenteller, die fast etwas Kegelförmiges haben. Einen Risottoteller, der mit seinem breiten geschwungenen Rand an eine Installation erinnert. Die Teller stammen von verschiedenen Firmen, Lehmann hat sie zusammen auf ihrem Küchenblock aufgestellt, um zwei Dinge zu zeigen: was man selbst mit schlichtem weissen Geschirr alles machen kann. Dass es dabei aber auf das «Wie» ankommt.

Lehmann, 57, ist gelernte Keramikerin. Nach ihrer Ausbildung ging sie erst nach London, später nach Berlin, wo sie im Prenzlauer Berg der Nachwendejahre eine eigene Keramikwerkstatt aufzog und dann, zusammen mit der Keramikerin Stefanie Hering, auch eine eigene Firma, die Unikat-Porzellan herstellt.

Lehmann lernte dabei, dass es nicht nur Menschen gibt, die bereit sind, für einen Teller mehr zu bezahlen als andere für ein ganzes Service, zu ihren Kunden zählten Hollywoodstars genauso wie Multimillionäre aus Zentralasien, gewissermassen die Fürsten von heute. Sondern sie merkte auch, wie wichtig das Geschirr in der Spitzengastronomie ist. Dass man für jeden Gang das passende Gefäss finden muss, wie den richtigen Rahmen für ein Gemälde. Und dass solche Arrangements zurückwirken auf den Alltag – was in den Spitzenrestaurants auf dem Tisch steht, das wollen die Leute irgendwann auch für sich zu Hause.

Berühmtestes Beispiel ist das «Noma» in Kopenhagen, das wegen seiner Perfektion des Schlichten, Natürlichen bereits vier Mal zum besten Restaurant der Welt gewählt wurde. Für die Tischkultur heisst das: Bitte alles weglassen, was irgendwie künstlich wirkt, zum Beispiel Tischdecken, was dazu geführt hat, dass man inzwischen überall nur mehr von nacktem Holz speist. Dazu der Trend zur handgemachten Keramik, gerne in Erd-, Sand- oder Schimmeltönen, die man derzeit überall sieht. Restaurantkritiker mögen schon länger von der neuen Lässigkeit schwärmen, von «Casual Fine Dining». Doch diese Einfachheit ist alles andere als einfach. Die Codes haben sich nur geändert, eine Töpferei wie «K.H. Würtz» in Jütland, wo das Noma fertigen lässt, hat Kultstatus.

Schüsseln und Teller in Erdtönen: Darauf serviert das preisgekrönte Restaurant Noma seine Speisen. Foto: PD

Gerade die neue Gastronomie inspiriere dazu, mit Formen zu spielen, sagt Lehmann. In den Restaurants werde über die Herkunft von Produkten, Jahreszeiten und Verantwortlichkeit nachgedacht, und dazu suche man jeweils die passenden Formen. Im Englischen sage man «to dress the table», ein Tisch sei eine Form von Mode; damit könne man spielen, Trends ausleben und auch mal etwas Mutiges aus dem Schrank holen.

Übertragen auf den privaten Esstisch heisst das: die Stücke aus einem Service kaufen, die einem gefallen. Und diese mit Geschirr aus anderen Linien kombinieren. Lehmann hat ein paar Regeln, zum Beispiel, dass sie kein Porzellan in unterschiedlichen Weiss-Tönen gleichzeitig auf den Tisch bringt und am liebsten Silberbesteck verwendet, wegen der Haptik. Aber sonst mischt sie, erzeugt Brüche. Stellt den verspielten Sektkelch aus böhmischem Glas zu einem fast geometrischen Teller oder eine zementartig wirkende Schale neben einen Silberbecher. Sie sucht Einzelstücke zusammen, den handbemalten Blümchenteller aus der Porzellanmanufaktur genauso wie die puristische, dunkle Keramikschüssel.



Die gute Nachricht an alledem: Man muss kein ganzes Service für sechs oder acht Personen anschaffen und sich auch nicht davon beeindrucken lassen, dass es für jedes Gericht ein festgelegtes Gefäss gibt, Spargelplatten, Dessertschalen, Knödelschüsseln. Wiebke Lehmann hat es schon erlebt, dass eine Vegetarierin im Fachhandel ernsthaft fragte, ob sie die Fleischplatte auch für sich verwenden könne. Am Ende traue man sich vielleicht sogar, «die irdenen Teller vom letzten Sizilienurlaub zu kombinieren mit den Tellern, die der neue Lebensgefährte mit in den Haushalt eingebracht hat», sagt Lehmann. Die schlechte Nachricht: Es wird dadurch nicht einfacher. Denn jetzt muss der Tisch nicht nur gedeckt, sondern fast schon kuratiert werden. Immerhin hat man dafür im Corona-Lockdown genügend Zeit.