Trainer der Red Ants – Der neue Chef vertraut den Spielerinnen Vom neuen Trainer-Trio, das die Red Ants im Sommer verpflichteten, ist nur noch ein Drittel übrig geblieben. Dabei wollte der vom Assistenten zum Chef aufgestiegene Steven Tsao eigentlich eine Pause einlegen. Damian Keller

Yves Klingler, Raphael Röthlin und Steven Tsao (von links) stiegen als Trainer der Red Ants in die Saison, jetzt ist nur noch Tsao dabei. Foto: Damian Keller

Raphael Röthlin coachte die Unihockeyaner von Bülach Floorball an die Spitze der 1. Liga und schrammte mehrmals nur knapp am Aufstieg in die NLB vorbei. Er trat im letzten Sommer die Nachfolge Lukas Egglis an, mit dem ambitionierten Plan, die Red Ants näher an die Tabellenspitze zu führen.