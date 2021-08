Neuer Chefarzt in Winterthur – Der neue Chefarzt Anästhesie ist angetreten Caveh Madjdpour heisst der Nachfolger von Michael Ganter als Anästhesie-Chef am Kantonsspital Winterthur (KSW).

Caveh Madjdpour ist neuer Chef der Anästhesiologie am Kantonsspital Winterthur.

Der neue Direktor und Chefarzt des Instituts für Anästhesiologie am Kantonsspital Winterthur (KSW) heisst Caveh Madjdpour. Er hat am Sonntag die Nachfolge von Michael Ganter angetreten. Madjdpour ist in Winterthur aufgewachsen und hat an der Universität Zürich Medizin studiert. Im Jahr 2000 hat er laut Mitteilung des KSW sein Staatsexamen abgelegt.

Zurück aus Kanada

Madjdpour ist Facharzt für Anästhesiologie und Dozent an der medizinischen Fakultät der Universität Zürich. Sein Berufsleben hat den Anästhesiologen zuletzt für eineinhalb Jahre ans Toronto Western Hospital in Kanada geführt. Zu den Spezialgebieten von Caveh Madjdpour zählen die Ultraschall-gesteuerte Regionalanästhesie und die ambulante Anästhesie. Er hat auch mehrfach in international bedeutsamen Fachzeitschriften im Bereich der klinischen Forschung und der Grundlagenforschung publiziert.

