Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Der neue Hasler Der Neubau der Haushalt- und Eisenwarenhandlung Hasler an der Marktgasse war ein revolutionärer Wurf. Heute verkauft darin C&A Kleider. Sammlung Winterthur / Regula Geiser

Neubau der Haushalt- und Eisenwarenhandlung Hasler & Co. an der Marktgasse 70, 1933. Eines von über 60’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Hans Ebner / bildarchiv.winterthur.ch

Von den einen gefeiert, von den andern verschrien: Der 1933 fertiggestellte Neubau der Haushalt- und Eisenwarenhandlung Hasler & Co. an der Marktgasse 70 sorgte für einige Furore. Kein Wunder, denn der von den Winterthurer Architekten Fritschi, Zangerl & Sträuli entworfene Eisenbetonbau war damals revolutionär modern und ein ungewohnter Anblick inmitten der alten Häuserzeilen.

Aufgedrängt hatte sich der Neubau, weil das bis zum Dachgiebel mit Eisenwaren belegte Vorgängerhaus «Spuren der Überlastung» zeigte. Aber auch, weil das bereits in der dritten Generation geführte Geschäft seine Räumlichkeiten modernisieren wollte. Im neuen Hasler gab es unter anderem ein versenkbares Schaufenster, einen Waren- und einen Personenaufzug. Im Keller wurden in feuerfesten Kabinen Bodenwichse, Zelluloid und Holzwolle gelagert. Im Erdgeschoss befand sich das Verkaufslokal und in der Galerie darüber Garderoben und Toiletten. Im 2. Stock waren die Büros eingerichtet, und der 3. Stock diente als Lagerraum.

«Allein über Mittag wurden zeitweise bis zu 150 Gäste bedient – bei 64 Plätzen.»

1960 wurde das Geschäft um das Nachbarhaus (Nr. 68) ergänzt, und nach einem weiteren Umbau 1968 wurde im 3. Stock ein kleines Restaurant eingerichtet. Das Bistro Hasler, geführt von Frau Josy Zäch, war ein Hit! Allein über Mittag wurden zeitweise bis zu 150 Gäste bedient – bei 64 Plätzen, und bereits im ersten Jahr stieg der Umsatz um 100 Prozent.

Leider gibt es im Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken kein einziges Foto von dieser legendären Gaststätte. Wer eins hat, bitte melden!

