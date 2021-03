«Rampe 21»-Baustelle in Winterthur – Der neue Hauptbahnhof nimmt Form an In den letzten Nächten demontierten Bauarbeiter die rote Installationsplattform am Bahnhofsplatz. Der Abbau markiert einen wichtigen Meilenstein: Der unterirdische Velotunnel ist im Rohbau fertig. Delia Bachmann

In den letzten Nächten herrschte viel Betrieb auf der Baustelle am Hauptbahnhof Winterthur. Arbeiter bauten die markante, rote Installationsplattform zurück. Sie diente während der letzten Etappe als Zwischenlager für Baumaterial, das an der Turnerstrasse angeliefert und mit dem Kran hochgehievt wurde. Weil die Oberleitungen der Stadtbusse unter der Plattform durchgehen und teils an den Streben befestigt sind, mussten diese vor dem Abbau vom Strom genommen werden.

Mit einem Schlagbohrer löste ein Arbeiter auf einer Hebebühne die Schrauben, dann machte er die einzelnen Elemente an der Kranschlinge fest. Bald schon schwebten rote Stahlträger durch die Luft. Erst die kleinen Längsträger, dann die grossen Querbalken, von denen ein jeder vier Tonnen wiegt. Der Abbau der Plattform markiert laut Christoph Gafner, der das Projekt «Rampe 21» beim Tiefbauamt leitet, einen wichtigen Meilenstein: «Der Rohbau der Veloquerung ist fertig.»