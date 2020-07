Gasthof Rössli Marthalen – Der neue Rössli-Wirt stellt sich vor Erich Hunkeler hat Erfahrung in den unterschiedlichsten Gastronomiebetrieben in vielen Regionen der Schweiz gesammelt. Am Dienstag eröffnet er das Rössli in Marthalen. Eva Wanner

Erich Hunkeler ist der neue Wirt des Rössli in Marthalen. Foto: Madeleine Schoder

Es ist nicht seine erste Eröffnung. Erich Hunkeler wird deshalb keineswegs nervös, wenn er aufzählt, was bis zur offiziellen Wiedereröffnung des Rössli in Marthalen mit ihm und seiner Frau als neuem Pächterehepaar noch alles erledigt werden muss. «Putzen, die beiden Wirtshausschilder aufhängen, die noch in der Revision sind, am Montag kommt die Gemüselieferung, die Mise en Place für die Eröffnung am Dienstag machen und so weiter», sagt er. Alles stemmbar für den erfahrenen Gastronomen.