Bay neuer Trainer der Seen Tigers – Der neue Tigers-Trainer kommt von Pfadi Valentin Bay wird neuer Trainer der Seen Tigers. Seine Tätigkeit bei Pfadi Winterthur gibt er aber nicht auf. Im Gegenteil: Er soll die Zusammenarbeit der Vereine stärken. Gregory von Ballmoos

Valentin Bay dirigiert ab nächster Saison neben den Pfadi-Junioren auch die 1.-Liga-Equipe der Seen Tigers Foto: Archiv/Heinz Diener

Nichts weniger als die «Wunschlösung» ist es geworden bei den Seen Tigers. So äussert sich zumindest deren Präsident Olivier Gretler. «Valentin Bay ist verankert auf dem Handballplatz Winterthur und er kann junge Spieler weiterbringen», so Gretler. Mit diesem Wechsel soll zudem die Zusammenarbeit mit Pfadi Winterthur gestärkt werden. Denn trotz des Wechsels bleibt Bay bei Pfadi Juniorentrainer und Nachwuchsverantwortlicher und als solcher Vorstandsmitglied.