Pilatus PC-24 aussortiert - Der neuste Bundesratsjet wird wieder verkauft

MILITÄRÜBUNGEN: Der Bundesrat hat am Mittwoch die internationale militärische Zusammenarbeit bei der Ausbildung für das laufende Jahr genehmigt. Insgesamt sind 13 solcher gemeinsamen Übungen vorgesehen, neun davon im Ausland und voraussichtlich vier im Inland. Die meisten Übungen im Ausland betreffen die Luftwaffe. Ein Scharfschützenwettbewerb steht auch auf dem Programm. Nach Angaben der Landesregierung enthält das Programm Übungen, die nicht durch bilaterale Rahmenabkommen gedeckt sind.

UNO-UMWELTKONFERENZ: Der Bundesrat hat das Mandat der Schweizer Delegation für den zweiten Teil der fünften Uno-Umweltkonferenz verabschiedet. Die Delegation soll sich an dem hybriden Treffen vom 28. Februar bis 2. März in Nairobi namentlich für eine wirksame Umweltpolitik, eine Stärkung des internationalen Chemikalien- und Abfallregimes sowie für eine verbindliche Regelung bei der Plastikverschmutzung einsetzen. Der erste Teil der Konferenz fand wegen der Covid-19-Pandemie in Februar 2021 virtuell statt. Die hybride Tagung in Nairobi als zweiter Teil ist Massnahmen für die Ziele der nachhaltigen Entwicklung gewidmet.

LUFTFAHRT: Unangekündigte Alkoholkontrollen, Melderecht bei akuten psychischen Krankheiten, Funksprüche in einer Landessprache: In der Luftfahrt gibt es ab dem 1. März 2022 neue Regeln. Der Bundesrat hat die Teilrevision des Luftfahrtgesetzes sowie die damit verbundenen Verordnungsanpassungen verabschiedet. Die Änderungen hatte das Parlament in der Wintersession beschlossen. Grund für die Anpassungen im Luftfahrtgesetz ist die Übernahme eines EU-Erlasses durch die Schweiz und die Umsetzung eines parlamentarischen Vorstosses. Angestossen wurden die neuen Sicherheitsmassnahmen der EU im Nachgang des Germanwings-Absturzes im Jahr 2015 in Frankreich.

ÜBERWACHUNG: Der Bundesrat will die Überwachung des Fernmeldeverkehrs mit Blick auf die 5G-Technologie anpassen. Er hat mehrere Verordnungen zum Gesetz über den Post- und Fernmeldeverkehr (Büpf) bis 23. Mai in eine Vernehmlassung gegeben. Die 5G-Technologie erfordere zusätzliche Auskunfts- und Überwachungstypen, schreibt der Bundesrat. Für Unternehmen, die den Strafverfolgungsbehörden Auskünfte liefern müssen, werden die Fristen verkürzt, da die bisher geltenden Fristen sich als zu kurz erwiesen. Die Neuerungen ermöglichen es laut Bundesrat zudem, Handys genau zu orten, etwa wenn eine vermisste Person gesucht werden muss. Bisher liess sich nur der grobe Standort ermitteln.