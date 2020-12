Nächster Gegner des FC Winterthur – Der Newcomer, der Eindruck macht Bisher spielte niemand gegen den FCW so stark wie Stade Lausanne-Ouchy. Am Dienstag fahren die Winterthurer zum drittletzten Spiel des Jahres in die Waadt. Hansjörg Schifferli

Der ehemalige FCW-Spieler Karim Gazzetta fühlt sich bei SLO offensichtlich wohl. Patrick Martin (24heures)

Seit dem 4:0 gegen Neuchâtel Xamax kennt auch der FCW jeden Gegner in dieser Saison aus eigener Erfahrung. Der Gesamteindruck danach: Der FCW gehört zu den besten Mannschaften der Liga, als aktuelle Nummer 2 nach Verlustpunkten.

Doch der Gegner, der in Winterthur bei der Direktbegegnung, aber auch sonst den stärksten Eindruck machte, waren nicht die Grasshoppers, war nicht der FC Aarau und schon gar nicht der FC Wil, gegen die der FCW in seinen ersten zwölf Matches verlor. Nein, das war Stade Lausanne-Ouchy, der Newcomer aus der Waadt, der schon in seiner zweiten Saison in professioneller Umgebung auf bestem Weg ist, mehr zu sein als ein Überraschungsteam. Die Waadtländer wollen auf Dauer dem Rest der Challenge-League-Schweiz bestätigen, was sie gemäss eigenem Anspruch und Saisonziel sind: Eine Mannschaft, die ganz vorne mitspielt.