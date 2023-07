Museum Schaffen in Winterthur – Die Wahrheit ist auch im Journalismus keine einfache Sache Im Museum Schaffen begeben sich die Besucherinnen und Besucher auf die «Suche nach der Wahrheit» im Journalismus. Im Zentrum steht ein Escape-Room. Helmut Dworschak

Blick von oben in den Escape-Room im Museum Schaffen. Foto: Madeleine Schoder

Mit der Batch-Karte, die ich am Eingang bekommen habe, logge ich mich ein und erhalte den coolen User-Namen «CyberBoa99» – bisher kein grosser Name im Journalismus, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Nach einem kurzen Einführungsfilm bin ich gerüstet für die Jagd nach Punkten. Ich starte das Game «Auf der Suche nach der Wahrheit» und tauche ein in die Welt des Journalismus.