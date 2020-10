Polizeistation in Feuerthalen – Der nördlichste Polizeiposten des Kantons ist saniert Die sanierte Polizeistation in Feuerthalen wurde am Samstag im kleinen Rahmen und mit Fakten rund um die Polizeiarbeit eingeweiht. Sharon Kesper

Die Kantonspolizisten Sascha Hofstetter, Severin Eigenheer und Roger Steiger vor dem sanierten Polizeigebäude in Feuerthalen. Foto: Madeleine Schoder

Manch ein Autofahrer oder Fussgänger dürfte nervös geworden sein in Anbetracht des grossen Polizeiaufgebots an der Schützenstrasse in Feuerthalen. Dafür gab es allerdings keinen Grund, denn dort herrschte eher Feierlaune: Die zwischen März und September sanierte Polizeistation wurde in Anwesenheit von Kantonsräten, Gemeindepräsidenten und weiteren Personen des öffentlichen Dienstes eingeweiht.

Nur die Bevölkerung von Feuerthalen konnte pandemiebedingt nicht teilnehmen, was Gemeindepräsident Jürg Grau sehr bedauerte: «Es hätte ihnen sicher gefallen.»