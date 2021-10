Polizist rettete bei Angriff Leben – Der norwegische Held mit dem Pfeil im Rücken Dank einem Polizisten ausser Dienst hat es in Kongsberg nicht noch mehr Opfer gegeben. Nun wird er für seinen mutigen Einsatz gefeiert. Kai Strittmatter, Kopenhagen

Kongsberg nach dem Angriff: Die Polizei sucht weiterhin nach Spurten an den Tatorten. Foto: Terje Pedersen (Keystone/15. Oktober 2021)

In den Nachrichten an Tag zwei nach der Gewaltnacht von Kongsberg stehen zwei Männer im Mittelpunkt. Der eine ist der mutmassliche Täter, der möglicherweise psychisch krank ist. Die Hinweise darauf «verstärken sich», sagte Polizeikommissar Per Thomas Omholt auf einer Pressekonferenz am Freitagnachmittag. Zuerst müsse man aber das Ergebnis psychiatrischer Untersuchungen abwarten, solange verfolge man auch andere Hypothesen. Die norwegische Polizei schliesst bislang auch einen Terrorakt nicht aus.

Viel Aufmerksamkeit findet in Norwegen aber auch der Mut eines Mannes, einer der drei Verletzten, die den Mittwochabend überlebten. Der Mann ist Polizist, hatte aber frei. Er war in Zivil unterwegs und kaufte gerade in dem Coop-Supermarkt ein, als dort einer der Angriffe stattfand. Der mutmassliche Täter hatte Pfeil und Bogen in der Hand und schoss auf ihn.