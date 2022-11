Ich liebe ausdrücklich den November. Er ist nicht so laut, der Nebel am Morgen hüllt dich nochmals ein wie eine Bettdecke, die ich dann auch real über mich ziehe, um mit Kaffee und Zeitung alles ruhig angehen zu lassen. Die Tage sind kurz, was ich schätze, denn ich bin eher ein Nachtmensch.