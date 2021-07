Eine Schweizer Erfolgsgeschichte – Der Ok-Schirm: 11 Jahre alt und schon ein Klassiker Die Schirme mit dem Logo der Kiosk-Billigmarke sind beliebt. Wie hoch der Verschleiss ist, bleibt offen. Doch die Hersteller setzen jetzt auf ein nachhaltigeres Produkt. Martin Fischer

Werbeträger seiner selbst: Der Ok-Schirm. Foto: Urs Jaudas

Es ist ja recht selten so, dass man in der Schweiz denkt: «Ah, das ist aber günstig.» Der schwarze Kleinformatschirm mit dem unübersehbaren Ok-Aufdruck, der an den hiesigen Kiosken erhältlich ist, schafft das. 8 Franken kostet das Stück.

Einen einstelligen Frankenbetrag für einen soliden Gebrauchsgegenstand, das gibt man leicht aus. Und so schlagen die Schweizerinnen und Schweizer noch so gerne zu.

Es ist Murphy’s Law, kapitalisiert: Was schiefgehen kann, wird schiefgehen.

Auch jetzt, in diesen viel zu nassen Tagen, stemmen sich die Ok-Schirme im ganzen Land wieder gegen Wind und Wetter, bringen Pendlerinnen und Pendler trocken zu ihren Büros und Einkäufe nach Feierabend unversehrt zur Haustür. Meistens in Schwarz, immer häufiger auch in den neueren Farben wie Lindgrün oder Pastellblau.