Angerichtet: Essen testen – Der Orient am Obertor: Hasans Mezze In Hasan Kandils neuem Restaurant Sumak Sumak am Obertor gibt es orientalische Sandwiches und Vorspeisen. Elena Willi

Die Brottasche mit Halloumi gibt es für 12 Franken zum Mitnehmen oder man kann vor Ort essen. Foto: Elena Willi

Um punkt acht Uhr stehen wir vor dem Restaurant Sumak Sumak am Obertor. Hinter der linken Tür geht es zum Bestelltresen, rechts versteckt sich ein schmaler, langer Raum mit Sitzplätzen. Alle Tische sind besetzt, Reservieren ist im Mezze-Restaurant nicht möglich.

Seit Oktober dieses Jahres bietet Hasan Kandil, der sich als «Sandwich-König» in der Winterhurer Altstadt einen Namen gemacht hat, nicht mehr nur Sandwiches zum Mitnehmen an. An seinem zweiten Standort am Obertor gibt es Mezze, Halloumi- und Falafeltaschen. Anders als beim Take-away an der Technikumstrasse, kann man hier auch vor Ort essen – eigentlich.

Da das Lokal gerade voll ausgelastet ist, überlegen meine Begleitung und ich, ob wir anderswo einen Apéro trinken und unser Glück später probieren sollen. Eine der Angestellten bietet sogar an, uns einen Tisch freizuhalten, sobald Gäste aufbrechen. Dann haben wir aber Glück und ein Tischchen wird frei.

Der Mezze-Teller für 15 Franken bietet eine grosse Auswahl von orientalischen Vorspeisen. Foto: Elena Willi

Nachdem wir unsere Plätze mit Jacken und Schals markiert haben, geben wir im Raum gegenüber unsere Bestellung auf. Die Karte ist klein, dafür überfordert sie nicht. Wir entscheiden uns für einen Mezze-Teller (15.-) und eine Halloumi-Tasche (12.-). Die verschiedenen Mezze gibt es ausserdem einzeln zu kaufen, wie beispielsweise Hummus oder Tsatsiki (7.-).

Die Stimmung ist gut, viele Gäste holen sich schnell etwas zum Mitnehmen. Trotzdem sind unsere Teller nach nicht einmal zehn Minuten bereit. Der Halloumi ist kross gebraten, das Brot knusprig gebacken. Während meine Begleitung die Tasche im Nu verputzt hat, geniesse ich es, mich durch die Mezze zu probieren. Auf dem Teller ist von allem etwas dabei: Hummus, Muhammara, Taboulé, Falafel, Bohnensalat und so weiter. Mein Liebling ist der Klassiker: das Hummus, das mit süssen Granatapfelkernen verziert ist.

Für ein Dessert sind wir beide zu voll, auch wenn die Baklava auf dem Tresen verlockend aussah. Unser Fazit: So gut und so günstig gibt es nirgends Mezze, und das scheint sich bereits herumzusprechen.