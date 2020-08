Karriere einer Künstlerin – Der Pandemie-Popstar Lea ist zu einer der erfolgreichsten Musikerinnen im deutschsprachigen Raum gereift. Dann kam Corona. Wie weiter? Martin Fischer

Lea-Marie Becker ist in Kassel aufgewachsen, lebt heute in Berlin und unterhält mit ihrer Musik ein Millionenpublikum. Foto: PD

Die Tour hat Lea gerade hinter sich gebracht. Sieben Konzerte hat sie mit ihrer Band gespielt, quer durch Deutschland, in grossen Stadien, aber mit jeweils nur 1000 Leuten, die auf mit genügend Abstand angeordneten Picknickdecken Platz nehmen mussten. Die «Picknickkonzerte», eine Tour in Corona-Zeiten. Und eine Tour, die nie so geplant war – wie so vieles in Leas Karriere, die von aussen nach einem perfekten Popstarplan aussieht.

Gerade hat Lea den grossen Durchbruch geschafft. Und dann: Corona. Noch Anfang März erschien Leas Single «Treppenhaus» – gut zwei Wochen vor dem Lockdown – als zugkräftiger Vorbote zum gleichnamigen Album, das im Mai in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Top Ten der Charts einstieg. In der Lockdown-Zeit war Lea acht Wochen lang zur Primetime im deutschen Dauerbrennerformat «Sing meinen Song» zu sehen, die Single «7 Stunden» mit Deutschrap-Dominator Capital Bra wurde zum Streaming-Hit.

Die Folge: Leas Followerzahlen auf Instagram haben sich von März bis Juli mehr als verdoppelt. Lea war so präsent und vor allem so erfolgreich wie nie.

Lea in Zahlen Infos einblenden 171’000’000 Der erfolgreichste Song von Lea ist «110», den sie mit den Rappern Capital Bra und Samra aufgenommen hat. Auf Youtube und Spotify hat er insgesamt über 170 Millionen Aufrufe generiert. 3’200’000 Über drei Millionen Menschen haben in den vergangenen 28 Tagen Leas Musik auf Spotify gestreamt. 21 Zum Release ihres Albums «Treppenhaus» hat Lea eine Dokureihe mit 21 Folgen produzieren lassen. Die zwei- bis dreiminütigen Videos sind auf ihrem Instagram-Kanal zu sehen. 16 Im Alter von 16 Jahren stellt Lea ein Video online, in dem sie ein selbst geschriebenes Stück singt. Das Video ist eine Woche lang auf der Startseite von Youtube Deutschland zu sehen und beschert ihr als Teenager ihren ersten kleinen Hit. 3 Mit «Treppenhaus» hat Lea im Juni ihr drittes Album veröffentlicht.

Corona erfasst sie mitten beim Abheben. Sie versuche, die Situation zu akzeptieren, wie sie ist. «Ich möchte bewusst meine Zeit nutzen und mich mit dem beschäftigen, was ich am meisten liebe: meiner Musik. Aktuell schreibe ich an weiteren Songs für das nächste Album», sagt sie am Telefon und klingt dabei so unerschütterlich positiv, wie sie auch auf der Bühne und in den Fernsehauftritten wirkt.

Man nimmt Lea gern alles ab, sogar wie sie gegen die Corona-Ohnmacht anredet. Sie könne diesen Sommer «auf ganz besondere Weise geniessen», da sie ihn mehrheitlich zu Hause in Berlin, wo die 28-Jährige aus Kassel seit einigen Jahren wohnt, verbringen kann. Oder eigentlich: muss.

Lea bei ihrem «Picknickkonzert» in Hamburg. Foto: Action Press

Jetzt hält Lea ihre Fans also im Internet bei Laune, wie es die Pandemie-Umstände erfordern. Sie liess zu ihrem Album eine 21-teilige Instagram-Doku produzieren, postet Videotutorials, mit denen man ihre Songs lernen kann, bedankt sich für das Feedback zu ihrem Album und den Konzerten, immer wieder.

Existenzängste packen sie keine. Lea-Marie Becker, wie sie mit vollem Namen heisst, hat einen soliden Boden unter ihr Musikerinnendasein gelegt. Sie ist keine Schnellstarterin, hat über zehn Jahre an ihrer Karriere gearbeitet.

Ihren ersten Hit hat Lea mit 16, unverhofft. Sie stellte ein Video auf Youtube, in dem sie das selbst komponierte Stück «Wohin willst du» am Familienkeyboard spielt. «Irgendwie bin ich damit auf der Startseite von Youtube Deutschland gelandet», erinnert sich Lea. Der Song ging viral. Heute hat das Video über 3 Millionen Aufrufe – und einen festen Platz auf dem Youtube-Kanal der Künstlerin, wo sich mittlerweile aufwendig produzierte Clips im Kino-Breitbildformat aneinanderreihen.

«Ich habe mir manchmal gewünscht, dass es schneller gegangen wäre.» Lea über ihren Karrierenverlauf

Nach dem Kickstart auf Youtube ist es ein langsamer, steter Aufstieg an Deutschlands Popspitze. Der Manager, der sie vor elf Jahren unter Vertrag genommen hat, ist noch heute an Leas Seite. Er bringt sie beim Plattenlabel Four Music unter. Das erste Album «Vakuum» erfüllt 2016 die Erwartungen nicht. Während Lea studiert (Sonderpädagogik und Musik), arbeitet sie weiter am Durchbruch.

Die ersten Erfolge kommen mithilfe anderer: Ein Remix eines Lea-Songs klettert bis auf Platz 11 der Charts hoch, ein Song auf dem Soundtrack zum Kinofilm «Das schönste Mädchen der Welt» beschert ihr 2018 Millionen Streams, 2019 wird «110» mit Capital Bra und Samra ihre erste Nummer-eins-Platzierung. «Ich habe mir manchmal gewünscht, dass es schneller gegangen wäre.» Aber letztlich sei alles genau richtig verlaufen.

Hat mit 6 Jahren angefangen, Klavier zu spielen: Lea auf der Bühne in Erfurt im Rahmen ihrer auf die Pandemie-Umstände angepassten Tour. Foto: Picture Alliance

Mit Lea hat Deutschland einen Popstar, der in die Rolle hineingereift ist. Diese Rolle füllt sie jetzt aus, auch unter erschwerenden Umständen. Lea passt mit ihrer Musik und Persönlichkeit in diese Zeit, sie trotzt der Krise, gibt sich ein bisschen, aber nicht zu politisch, eckt nirgends an. Und: Lea ist endlich wieder eine weibliche Identifikationsfigur im Deutschpop – zuletzt hatten vor allem Künstler wie AnnenMayKantereit, Max Giesinger, Mark Forster oder Nico Santos das lukrative Wohlfühlfeld besetzt.

Vor ihren Fans – vergangenes Jahr hat Lea rund 80 Konzerte gespielt – und auf ihrer grössten Bühne, ihrem Instagram-Account mit über 350’000 Followern, steht Lea für Gleichberechtigung ein. «Ich als 28-Jährige fühle mich beim Scrollen durch Instagram schon so, als hätten alle anderen ein besseres Leben. Wie muss es dann einer 16-Jährigen ergehen, die noch weniger Erfahrungen und Vergleiche hat als ich?»

«Ich wünsche mir, dass noch viele Frauen nachkommen.» Lea über Gleichstellung

Deshalb zeige sie sich auf Instagram auch ungeschminkt. Und holt sich ihre Musikerinnen-Freundinnen Antje Shomaker und Emma Roberts zur Seite, zu dritt sind sie eine Art Aktivistinnengang: «Wir teilen dieselben Werte, stehen für dieselben Dinge ein und machen als Musikerinnen die gleichen Erfahrungen im Alltag. Ich wünsche mir, dass noch viele Frauen nachkommen und erfolgreich sein werden. Es ist so wichtig, dass wir eine bunte Mischung schaffen.»

Die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern sei in der Musikbranche «immer noch stark ausgeprägt», etwa bei den Radioslots, sagt Lea. «Da werden bis zu 90 Prozent männliche Künstler gespielt. Auch in den Redaktionen sind es häufig Männer, die entscheiden, was gespielt wird.» Ihr Tonfall wird bei diesem Thema ernst. Aber auch wenn sie findet, dass noch einiges gehen müsse und sie «ihre Stimme für Gleichberechtigung nutzen» will, wird Lea niemandem zu nahe treten. «Es muss sich in den Köpfen etwas ändern, wir müssen erkennen, welchen Mehrwert wir als Gesellschaft haben werden, wenn wir Frauen gleichberechtigt behandelt werden. Man nimmt den Männern ja nichts weg.» Sie ist ein Popstar für alle.

