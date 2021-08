Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Der Park hilft Der Rychenbergpark bot in seiner Geschichte nicht nur Musikanlässen eine Heimat. Im Krieg wurde er auch zum Kartoffelacker umfunktioniert. Regula Geiser

Rychenbergpark mit Kartoffelfeld, Sommer 1918. Eines von über 60‘000 Bildern, die im Online-

Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Bild: Hermann Linck / bildarchiv.winterthur.ch

Diese Tage springt der Rychenbergpark als einer von drei Austragungsorten der Winterthurer Musikfestwochen für die Steinberggasse ein. Das passt, denn Musik ist er sich gewohnt, wohnte doch in der Villa Rychenberg der Kaufmann und Musikfreund Werner Reinhart (1884–1951), bei dem Komponisten (-innen) und Musiker(innen) ein und aus gingen und ganz bestimmt auch mal das eine oder andere Ständchen gaben.

Auch nach Reinharts Tod wurde es am Rychenberg nicht still: Der Mäzen hat das Anwesen dem Musikkollegium Winterthur vermacht, das den Park seit ein paar Jahren mit dem Classic Openair bespielt. Der Park war in der Vergangenheit jedoch nicht nur ein Ort für musikalische Nahrung, sondern diente während des Ersten Weltkrieges auch als Kartoffelfeld.

Acker statt Gartenrasen

Nachdem im November 1916 die Kartoffelversorgung in der Schweiz zusammengebrochen war und im Frühling darauf die Lebensmittel rationiert worden waren, verordneten die Behörden u.a. die «Vermehrung der Produktion». Die Stadt Winterthur richtete einen landwirtschaftlichen Betrieb ein und nutzte neben Ländereien ausserhalb auch Grünflächen mitten in der Stadt für den Anbau von Getreide, Kartoffeln und Gemüse. Auch private Landbesitzer wie die Reinharts wurden angehalten, zur Linderung der Not ihren «hübschen Gartenrasen» in Ackerland umzufunktionieren.

Heute ist die Not eine andere, kein Hunger nach Kartoffeln, sondern – nach monatelanger pandemiebedingter Zwangspause – Hunger nach Livemusik und Festivalfeeling. Auch da hilft der Park.

