Zehn Schutzmasken für fünf Franken – Der Partymacher verkauft jetzt Masken Styn Haueter hat gestern den ersten Maskenautomaten in Zürich aufgestellt – und will schweizweit expandieren. Matthias Scharrer

Styn Haueter vor dem ersten Maskenautomaten der Schweiz. Foto: Matthias Scharrer

An der Uraniastrasse 20, mitten in der Zürcher City, steht seit gestern der laut Styn Haueter schweizweit erste Maskenautomat. Wer das nötige Kleingeld dabei hat, kann sich hier rund um die Uhr mit Atemschutzmasken versorgen – in Corona-Zeiten eine praktische Sache.