Kolumne Stadtverbesserer – Der philosophische Barbier Was macht der Coiffeur am Montag? Die Frage bringt unseren Kolumnisten ins Nachdenken über die Grundlagen der Logik und der Mengenlehre. Michael Graf



Haben Sie sich auch schon gefragt, warum die meisten Coiffeure am Montag zu sind? Eine Firma hatte diese Frage 2018 frech in einen Werbespot verpackt. «Mais, c’est clair!», sagte der fiktive Starcoiffeur Guido Gidor: «Die kommen am Montag zu mir und lassen sich die Haare schneiden.» Die zu Coop gehörende Gidor-Kette ist eher die Ausnahme – viele kleine Geschäfte machen am Montag dicht, weil sie am Samstag arbeiten müssen.

Es gibt eine Gruppe von Altstadt-Geschäften, die es sich leisten kann, am Samstag Sabbat zu machen – erraten Sie, welche?

Alle? Nicht doch. Es gibt mindestens eine Branche von Altstadt-Geschäften, die es sich leisten kann, es den Banken gleichzutun und am Samstag Sabbat zu machen. Erraten Sies? Es sind die Hörgeräte-Akustiker. Es dürfte damit zu tun haben, dass die Hauptzielgruppe nicht mehr arbeitstätig ist und es sich darum einrichten kann, wochentags vorbeizuschauen. Die Optiker schielen neidisch über den Brillenrand.

Aber zurück zu den Coiffeuren. In letzter Zeit ist eine Flut an Männer-Haarsalons entstanden, die sich Barber-Shops nennen. Darum ist es Zeit, das Barbier-Paradox zu betrachten, dass Bertrand Russell vor 102 Jahren formulierte: «Man kann einen Barbier als einen definieren, der all jene und nur jene rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Die Frage ist: Rasiert der Barbier sich selbst?»

Rasiert er sich, kann er kein Barbier sein. Rasiert er sich nicht, ebenfalls nicht.

Die harmlose Frage führt in einen unlösbaren Widerspruch: Tut er es, kann er kein Barbier sein. Denn ein Barbier rasiert nur die, die sich nicht selbst rasieren. Tut er es nicht, fällt er in die gleiche Kategorie wie seine Kundschaft, kann also auch kein Barbier sein.

Damit ist auch das Rätsel gelöst, was Coiffeure am Montag tun, wenn sie nicht Guido Gidor heissen: Sie denken über philosophische Paradoxa nach.