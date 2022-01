Verteidiger Nico Engeler – «Der Plan des EHCW gefällt mir» Nico Engeler ist erst 23 Jahre alt und trotzdem schon ein Schlüsselspieler. Aber: Der Thurgauer hat mit dem EHCW noch nie ein Spiel gegen Thurgau gewonnen. Urs Kindhauser

Saubere Arbeit mit einem langen Stock ist eine der Stärken von Nico Engeler (rechts) der hier dem Klotener Jorden Gähler den Puck wegspitzelt. Foto: Christian Merz

Wer Nico Engeler anruft, bekommt einen äusserst freundlichen jungen Mann ans Telefon. Das verwundert nicht. Denn der 23-jährige Verteidiger des EHC Winterthur kommt aus gewerblichem Hause. Da gehört Freundlichkeit im Umgang mit der Kundschaft zu den Voraussetzungen, wenn man erfolgreich etwas verkaufen will. Das prägt. Die Familie Engeler führt ein Autohaus mit Standorten in Frauenfeld, Kreuzlingen und Weinfelden. Der EHCW-Spieler arbeitet mit einem 50-Prozent-Pensum in Verkauf und Administration des väterlichen Betriebs in Weinfelden – im Sommer etwas mehr, im Winter etwas weniger.