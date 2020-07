Kleinandelfingen, Andelfingen – und jetzt auch noch Henggart: Die Exekutiven der drei grössten Politischen Gemeinden lehnen die Fusion in Bausch und Bogen ab. Auch die Primarschulpflege Andelfingen lässt kaum ein gutes Haar am Zusammenschluss mit den anderen fünf Schulen. Nebst der Sekundarschulpflege Andelfingen wollen einzig die Behörden der Kleingemeinden Adlikon, Humlikon und Thalheim an der Thur eine Fusion – kein Wunder: Die drei haben das Wasser (bald) bis zum Hals stehen.

