Razzia gegen Reichsbürgermilieu – Der Prinz, der Putsch und der Pöbel In Deutschland fand am Mittwoch ein «grosser Anti-Terror-Einsatz» statt, 25 Personen wurden festgenommen. Die Spur führt zu einem Mitglied eines früheren Adelshauses und einer früheren AfD-Abgeordneten. Florian Flade , Jörg Schmitt

Eine mutmasslich rechte Gruppe steht im Verdacht, einen Angriff auf den Bundestag geplant zu haben. Foto: Fritz Reiss (AP/Keystone)

Seine Durchlaucht liess in seiner gut 16-minütigen Rede keine noch so wirre verschwörungsmythologische These aus. Graues, nach hinten gegeltes Haar, hellblauer Anzug, hellblaues Hemd, dezente hellblaue Krawatte, Einstecktuch, so steht Heinrich XIII. Prinz Reuss, 71, Mitte Januar 2019 auf dem Podium des Worldwebforums, eines jährlichen Treffens selbsternannter Vordenker der «digitalen Welt» in Zürich. Sein Vortrag: Eher analog-verschwurbelt. Die Monarchie? Von der jüdischen Finanzindustrie zerstört. Der Erste Weltkrieg? Von ausländischen Freimaurern angezettelt. Deutschland? Kein souveräner Staat. Das Grundgesetz? Keine Verfassung, sondern von den Alliierten geschrieben, um Deutschland zu beherrschen.