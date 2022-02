«Abgefahrene» Lyrik aus Hagenbuch – Der Professor, der gern barocke Schäfergedichte schreibt Basil Schader mag Schafe und schreibt Gedichte im Stil von vor 300 Jahren mit Witz und Inhalt von heute. Kürzlich ist ein Gedichtband erschienen. Nicole Döbeli

Germanist und Gedichteschreiber Basil Schader mit seinem Buch «Wo man sich noch Gevatter sagt». Foto: Madeleine Schoder

In der Mitte des riesigen Wohnzimmers steht eine kleine Schafherde um einen künstlichen Grasziegel. Die Tierchen finden sich auf den ersten und erst recht auf den zweiten Blick überall im Raum. Lämmer finde er extrem herzig, einen tieferen persönlichen Hintergrund habe das aber nicht, sagt Basil Schader, der mit seiner Frau in einem ehemaligen Schulhäuschen in Hagenbuch wohnt: «Die Tiere haben sich im Lauf des Lebens einfach angesammelt.»