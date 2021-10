Musikkollegium Winterthur – Der Publikumsliebling ist neu Chefdirigent Es ist eine Fortsetzung und doch eine grosse Sache: Roberto González-Monjas leitet am Mittwoch sein erstes Konzert als Chefdirigent. Herbert Büttiker

Roberto González-Monjas: Charismatischer Chefdirigent in legerer Kleidung. Foto: Herbert Büttiker

«¡Bienvenido, Roberto!» steht in grossen Lettern über der Ankündigung für das Konzert des Musikkollegiums vom Mittwoch. Willkommen geheissen wird aber ein bestens Bekannter: Roberto González-Monjas hat im Orchester «nur» die Position gewechselt, vom Pult des Konzertmeisters auf das Podium des Dirigenten. In den acht Jahren war er zudem oft auch als Kammermusiker, als Leiter am ersten Pult und als Solist zu erleben, und er ist durch dieses vielseitige und inspirierende Wirken zum Liebling des Winterthurer Publikums geworden.

«Die Violine ist meine Stimme», sagt er auch jetzt, wo es ernst geworden ist mit dem Dirigieren. Die Guarneri-Geige, die er als Leihgabe dem Winterthurer Mäzenatentum zu verdanken hat, soll neben dem Dirigentenstock weiterhin eine ebenbürtige Rolle spielen. Aber Dirigieren heisst eben, nicht nur eine Stimme, sondern den gesamten Klang zu formen, die Mehrstimmigkeit im Griff zu haben. Dass er dies als faszinierende Möglichkeit für sich überhaupt erkannt hat, liegt Jahre zurück: «Die pädagogische Arbeit hat manchmal einfach nach dem Dirigenten gerufen.» Inzwischen hat González über Länder und Kontinente verteilt mit vielen Orchestern gearbeitet, ein erster Chefposten wurde ihm vor zwei Jahren von der Dallasinfonietta in Schweden angetragen.