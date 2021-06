Steigende Temperaturen – Der Punkt, an dem das Klima unumkehrbar kippt Das Abschmelzen des Grönländischen Eisschilds ist ab einer gewissen Schwelle nicht mehr aufzuhalten – und das könnte weitreichende Konsequenzen haben. Droht irgendwann eine unkontrollierte Erderwärmung? Benjamin von Brackel

Wenn es wärmer wird, brechen immer grössere Stücke vom Eisschild ab, wie hier in Grönland im Jahr 2018. Foto: Magnus Kristensen/Ritzau Scanpix (Keystone)

Die Apokalypse scheint so nah zu sein. Schon im kommenden Jahrzehnt könnte sich die Erde im Vergleich zur vorindustriellen Zeit um 1,5 Grad Celsius erwärmt haben. Damit kommt ein Bereich näher, in dem erste Elemente im Erdsystem unumkehrbar in einen neuen Zustand kippen könnten. Wie der Grönländische Eisschild, dessen Abschmelzen ab einer gewissen Schwelle nicht mehr aufzuhalten ist. Wie der Amazonas-Regenwald, von dem sich der Grossteil in eine Savanne verwandeln könnte. Oder wie der Westantarktische Eisschild, der womöglich bereits seinen Kipppunkt überschritten und damit einen unumkehrbaren Meeresspiegelanstieg von dreieinhalb Metern über die kommenden Jahrhunderte eingeleitet hat.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung