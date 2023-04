U20-Meister aus Winterthur – Der Quereinsteiger, der für Staunen sorgt und selber staunt Mit dem U20-Goldmedaillengewinn an der Schweizer 10-km-Strassenlauf-Meisterschaft in Uster errang der Winterthurer Nino Freitag einen besonderen Erfolg. Jörg Greb

Zwei LVW-Läufer auf dem Podest: Nino Freitag (Dritter von links) als Sieger und David Knaus (Zweiter von rechts) als Dritter. Foto: zVg

Diesen Kompromiss musste er eingehen: den Verzicht auf den «Ausgang». Damit meint Nino Freitag einen ganz bestimmten Freitagabend – und er meint nicht Party, Kino oder Beiz. Der 18-Jährige liess das Klettern in der Winterthurer Kletterhalle 6a+ fallen. Der Grund: Am Folgetag stand die Schweizer 10-km-Strassenlauf-Meisterschaft an.

Und Nino Freitag reüssierte. In der neuen persönlichen Bestzeit von 31:52 Minuten gewann er in der Kategorie U20 souverän. Nachdem er vier Wochen zuvor beim Reusslauf in Bremgarten die Marke auf einer coupierten Strecke in 32:30 passiert hatte, wollte er diese Zeit toppen. Ebenso erkannte er die Möglichkeit eines Medaillengewinns.

Vom Unihockeyaner zum Läufer

Der Werdegang des Konstrukteur-Lehrlings ist erstaunlich. Bis vor gut einem Jahr konzentrierte er sich in der Freizeit auf Unihockey. Beim HC Rychenberg wirkte er bei den U18 A erfolgreich als Stürmer. Allerdings brach Corona die Euphorie. Das Playoff mit den U16 A wurde sistiert. «Das war ein arger Dämpfer», blickt er zurück.

Freitag hörte auf mit Unihockey. Nach einem halben Jahr mit Freizeitsport (Gym, Joggen, Velo, Kraft) entschloss er sich spontan zur Teilnahme am 10-km-Lauf beim Switzerland Marathon light in Sarnen. Und weil er ohne gezieltes Training sogleich in 36 Minuten auf Platz 2 lief, meldete er sich für ein Schnuppertraining in der LV Winterthur. Und er war begeistert. Dumm nur, dass er sich beim Laufen den Fuss übertrat und die Bänder anriss. Die Folge: Freitag konnte erst Anfang Januar 2022 wieder einsteigen.

Der Tipp der LVW-Trainer

Schnell aber stellte er fest: «Ich kann trotz des Rückschlags mithalten.» Seine Begeisterung wuchs. Vor allem bei langen Läufen fühlt er sich seither wohl. Zu Herzen nahm er sich auch den Tipp seiner Trainer Ramon Schweizer und Bruno Bachmann: «Gerade in deinem Alter solltest du auch etwas für die Schnelligkeit und die Tempohärte tun.» Einige wenige Rennen über 1000 m und über 1500 m bestritt er. Und auch bei Intervall-Trainings über 300 oder 400 m erkennt er mittlerweile einen Reiz.

«Irgendwann unter 30 Minuten laufen, das wäre toll.» Nino Freitag

Im Sommer will sich Nino Freitag über 10 km, respektive 10'000 m oder 25 Bahnrunden läuferisch profilieren. In der LVW hat er ein anregendes Umfeld gefunden – unter anderem mit dem SM-Dritten David Knaus oder seinem jüngeren Bruder Luc (11). Neben den fünf bis sieben Lauftrainings und dem Klettern ist Nino Freitag gerne auf dem Velo unterwegs: im Winter auf der Rolle, in der wärmeren Jahreszeit im Freien.

Befragt über seine Ziele, sagt der Neo-Meister lächelnd: «Noch kenne ich mich wenig aus, aber irgendwann unter 30 Minuten laufen, das wäre toll.» Und seine Trainer freuen sich: «Nino ist toll motiviert, ihn müssen wir nicht antreiben, schon eher bremsen.» Sie erwähnen einen Longjogg mit Knaus, angedacht über eine Stunde. Es wurden mehr als zwei Stunden und über 24 km …

Fehler gefunden?Jetzt melden.