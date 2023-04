Kolumne Stadtverbesserer – Der Reiz des Echten Man kann das Fussballspiel neuerdings auch im Kino schauen. Der Besuch des Bundesrats diese Woche zeigte aber: Das Echte hat seinen ganz eigenen Reiz. Michael Graf

Ein Selfie mit dem Bundesrat: Albert Rösti und seine sechs Mit-Bundesräte waren am Mittwoch in Winterthur und sorgten für einen Menschenauflauf. Foto: Enzo Lopardo

Was für ein Menschenauflauf, was für glückliche Gesichter: Hunderte Winterthurerinnen und Winterthurer strömten am Mittwoch extra zum Stadthaus, um einen Blick auf ihre Landesregierung zu erhalten. Die sieben Bundesräte waren für die Sitzung «extra muros» nach Winterthur gereist, und die Freude war gross.

Man darf sich schon fragen: Warum war es all dem Publikum seine Zeit und Anreise wert für einen Blick, vielleicht einen kurzen Schwatz? Kurze Antwort: Weil es echt ist. Der Bundesrat, den man sonst nur im Fernsehen sieht, steht einem da in Fleisch und Blut gegenüber. Das macht dann halt doch einen Unterschied.

Oft hat das Indirekte ja durchaus reale Vorteile: Beim Fussballspiel zu Hause sieht man die Szenen in Zeitlupe und Wiederholungen, die Kamera geht viel näher ran, als man es auf der Tribüne sähe. Neuerdings experimentieren auch die Kinos mit Fussballübertragungen. Man muss also nicht ans Auswärtsspiel reisen, um den Match mit anderen Fans zusammen zu geniessen. Und im Gegensatz zur Fussballfeier zu Hause muss man sich nicht um Verpflegung und Aufräumen kümmern.

Trotzdem ist der Stadtverbesserer gespannt, ob sich das Format durchsetzen kann. Im Kino werden ja auch schon seit längerem Opern und klassische Konzerte übertragen. So günstig kommt man nie in die Mailänder Scala, und man kann erst noch Turnschuhe tragen. Die Sound- und die Bildqualität sind bestimmt technisch perfekt.

Ein perfekt unperfekter Abend

Dennoch rannte der Stadtverbesserer just an jenem Mittwoch, an dem der Bundesrat in Winterthur war, abends früh nach Hause, warf sich eilig in Schale und führte seine bessere Hälfte zu einem klassischen Konzert aus. Es war herrlich unperfekt. Wir waren spät dran, wurden von den Saal-Ordnern kräftig gerüffelt, und von unseren Plätzen sahen wir nur die Streicher und den Dirigenten. Die Bläser haben wir uns halt vorgestellt. Die Kasse nahm kein Bargeld, drum haben wir uns auch das Pausengetränk nur vorgestellt. Aber das Konzert war echt und live – und es war herrlich. Ins Kino gehen wir dann mal für einen Film.

