Skifahrer Heini Giesker – Der Rekord-Rentner vom Titlis Niemand fliegt stilvoller und häufiger über Engelbergs Skipisten als Heini Giesker. Der 76-Jährige machte einst mit Modeläden ein Vermögen. Heute ist er vor allem mit einem beschäftigt: Skifahren. Yann Cherix

Heini Giesker (76) geniesst am Titlis das Gefühl der Schwerelosigkeit im Tiefschnee. Foto: Adam Falk (Engelberg-Titlis Tourismus)

Sie tänzeln im Wind. Die wenigen Haarlocken, die Heini Giesker geblieben sind. Denn er ist wieder in Fahrt. Den Titlisgletscher hinunter. Wie immer ohne Helm und ohne Kappe. Das ist sein Stil. Genau wie das ewige Weiss, das er zum Skifahren trägt. Hose und Jacke sind stets Ton in Ton. «Aber nicht dieses neumodische, grelle Weiss», betont Giesker. Der Mann will Vintage, matte Farbe, klassisch. So wie früher. Snowflake wird er auch genannt. Schneeflocke. Der 76-Jährige fliegt in diesen Tagen über die derzeit noch dünne Schneedecke auf dem Titlisgletscher. Seit Mitte Oktober ist in Engelberg die Piste auf dem Gletscher offen. Dieses Wochenende, am 19. November, sollen weitere Abschnitte hinzukommen.

Für Heini Giesker aber läuft die Saison seit Tag eins. Er gehörte zu den ersten, die um neun Uhr morgens in der Talstation in den Titlis-Express stiegen. Anfang November hat er so bereits wieder über ein Dutzend Skitage in den Beinen. Schliesst die Skisaison im März, wird Giesker wieder jener sein, der am häufigsten am bekanntesten Skiberg der Zentralschweiz unterwegs war. Der Rentner ist Engelbergs Rekordmann. Wie schafft er das bloss?

Snowflake, wie Heini Giesker auch genannt wird, hat stets gute Laune. Foto: Adam Falk (Engelberg-Titlis Tourismus)

Heini Giesker sitzt auf der Restaurantterrasse beim Trübsee, blinzelt in die Sonne und lacht laut auf bei der Frage. Snowflake hat wie stets gute Laune und vor sich auf dem Tisch: nichts. Er konsumiere nur selten etwas, erklärt er. Er wolle Skifahren, möglichst am Stück. Wenn die vielen Leute oben sind, geht er runter. «Antizyklisch halt.» Er meidet die Massen, braucht für seine Schwünge viel Raum und sagt: «Am schönsten ist es hier oben, wenn nur wenige Leute da sind.»

Nochmals: Wie schafft er das? «Es ist mein Lebenselixier, meine Art, mich jung zu halten.» Der Rentner schwärmt vom Tiefschneehang.

«Der Winter ist meine Zeit»

Dann erzählt er von der Schönheit der Berge, von der Sonne, die über den Jochstock blinzelt und ihm den Weg abseits der markierten Piste über den Steinberg zeigt, dieser spektakulären Senke, die sich quer über den Gletscher zieht. Oder er schwärmt von der Magie des Laubs, dieses weltberühmten Tiefschneehangs, der an guten Tagen Fahrern Schwerelosigkeit schenken kann.

In der Luzerner Innenstadt besitzt Giesker eine schöne Wohnung. In einem kleinen Apartment in Engelberg hat er aber sein Glück gefunden. Von dort aus ist er früh am Morgen jeweils sofort auf dem Gondeli. Und damit schnell im Schnee. Er möge den Sommer, sagt er, das Bergforellenfischen, die Suche nach Pilzen. «Aber der Winter ist meine Zeit.»

Dabei ist er alles andere als ein Bergler. Giesker kommt aus dem Luzerner Unterland und orientierte sich bereits als Jugendlicher an dem, was sich in den grossen Städten dieser Welt tat. In den 60er-Jahren kamen Dinge in Bewegung, erstarrte Strukturen wurden aufgebrochen. Rock 'n' Roll, lange Haare und Jeans. In New York und London spielte die Musik. Und Heini Giesker wollte Teil davon sein. Er reiste auf eigene Faust in die Metropolen und zog bald in die einzige Schweizer Stadt, «in der damals etwas los war». Den Zürchern fiel der Zugezogene mit seinem ausgefallenen Modegeschmack auf. Wie Johnny Hallyday trug der Luzerner ein schwarzes Hemd. «Damals hatte das in Züri ja nur der Priester an!»

Giesker fand schnell Gleichgesinnte. Eine Familie gründen wollte er nicht. Im Winter ging er jeweils mit nach Zermatt ins Pöstli. Im dortigen Nachtclub versammelten sich aus aller Welt die Coolen der damaligen Zeit. Modefotografen, Künstler und Musiker. Die Rolling Stones waren Stammgäste. Und Heini Giesker war mittendrin.

Er brachte den Geist Londons nach Zürich

Bald gründete er mit vier Partnern im Zürcher Niederdorf einen Kleiderladen, der nah am Puls der Zeit sein wollte. Blondino war der Name und der Anspruch hoch: den Geist Londons und New Yorks nach Zürich zu bringen. Im Laden lief Rock und man duzte sich, beides ein Novum für eine Stadt, die erst langsam ihre zwinglianische Sprödheit abzulegen begann.

Bald war Heini Giesker, der nie das Geld gesucht hatte, Teilhaber einer Modekette mit 13 Filialen in der ganzen Deutschschweiz. Beinahe täglich stand der Chef im Laden, blieb so nahe an den Kunden. «Ich liebte die Arbeit», sagt er heute, «aber irgendwann war klar, dass das mit solchen Läden nicht ewig weitergehen konnte.» 1998 verkaufte er seine Anteile. Später sollte sich herausstellen, dass es der ideale Zeitpunkt gewesen war. Die Billig-Moderiesen begannen, den Markt disruptiv zu verändern. Wie viel Geld ihm Blondino einbrachte, will Giesker nicht sagen. Aber er macht klar, dass er nicht mehr hätte arbeiten müssen.

Der Titlis ist für Heini Giesker ein Ort der Ruhe und der Kraft: Solange es körperlich irgendwie geht, will der 76-Jährige auf den Berg. Foto: Adam Falk (Engelberg-Titlis Tourismus)

Dennoch stand er danach noch jahrelang regelmässig in einem Zürcher Kleiderladen eines Freundes. «Einfach, weil es Spass machte.»

Mit der Corona-Pandemie endete aber auch diese Phase, für immer. Und Heini Giesker wandte sich ganz dem Skifahren zu: «Das hatte ich schon immer geliebt.»

Während des Lockdown fand er auf dem Berg seine Ruhe, seinen Kraftort. Das ist bis heute so geblieben. Ihm gehe es nicht um den Temporausch, sagt er. Auch nicht darum, irgendetwas in seinem Alter beweisen zu müssen. «Es ist vielmehr die Kombination aus Natur, Sport und Gefühl.»

Solange es körperlich irgendwie geht, will der 76-Jährige auf den Berg. An seinen Füssen die Ski, unter sich ein Hang, der zum Fliegen einlädt. Snowflake will in Fahrt bleiben – und seine Locken am Titlis tanzen lassen.

