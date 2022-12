Kolumne Tribüne – Der Rest ist für Sie Die «Landbote»-Kolumnistin verabschiedet sich von der Leserschaft und sagt: «Fürchtet euch nicht!» Monika Schmid

Monika Schmid ist freischaffende Theologin und Ritualbegleiterin der katholischen Kirche St. Martin. Foto: Madeleine Schoder



Ein Weihnachtsmarkt rund um eine Kirche. Noch wenige Tage bis Heiligabend. Man sollte nicht allein über einen Weihnachtsmarkt gehen. Die Menschen drängen sich vor allem um die Essens- und Glühweinstände. Eigentlich hätte ich auch Lust auf Streetfood, aber allein essen neben all den ausgelassenen Menschen, das macht keinen Spass. Ich schlendere weiter.

Die Tür zur Kirche lässt sich öffnen. Im Innern ist es düster. Vorne links brennen ein paar Kerzen. Eigentlich schade, dass diese Kirche mitten im Weihnachtsmarkt nicht einladender wirkt. Einladend für Menschen, die sich im Gewühl draussen etwas verloren fühlen. Ich stelle mir vor, da stünden ein paar Tischchen, es gäbe Kerzenlicht und es duftete nach Weihnachtstee. Ich setze mich. Da sind ein paar Menschen. Wir plaudern über Gott und die Welt und über Weihnachten…

Ich sitze nicht an einem Tischchen, sondern in einer Kirchenbank und erspüre einen Zweifränkler in der Manteltasche. Es zieht mich zu den Kerzen. Den Zweifränkler lasse ich in den Schlitz der Kasse fallen. Einen Augenblick bleibe ich stehen. Viele liebe Menschen kommen in mein Herz, für sie soll dieses Licht brennen, und plötzlich scheint es hell zu werden.

Auf der Empore hat sich ein Musikensemble zur Probe bereit gemacht. Die ersten Töne eines Weihnachtskonzerts erklingen. Es jubiliert. Im Weihnachtsgottesdienst wird diese Musik die Kirche erfüllen, dann wird die Kirche erstrahlen im Kerzenschein der vielen Christbäume, die ich durch das Dunkel erspähe.

So ist Weihnachten, plötzlich strahlt sie auf in einem unerwarteten Augenblick mitten in der dunklen Kirche. «Fürchtet euch nicht, heute ist euch der Retter geboren!» Ich höre die bekannten Worte der Engel. Heute gelten sie mir in der dunklen Kirche, und sie gelten allen, die warten, zweifeln, verzweifeln. Fürchtet euch nicht!

Man muss sie einander immer wieder sagen, diese Worte mitten hinein in den Krieg, in die Angst, in die Verlorenheit. Fürchtet euch nicht! Auf dem Weg zum Bahnhof treffe ich auf den Verkäufer der «Gasse-Zytig», die Zeitung der Obdachlosen. Ich klaube ein Fünffrankenstück aus der anderen Manteltasche. «Sie kostet nur zwei Franken», sagt der Mann. «Der Rest ist für Sie», sage ich. Ein Lächeln geht über sein Gesicht. Wir wechseln noch ein paar Worte, dann gehe ich beschwingt auf den Zug.

So verabschiede auch ich mich von Ihnen mit dieser letzten Tribüne und einem hoffnungsvollen: «Fürchtet euch nicht!»

