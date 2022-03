Strafbefehl in Winterthur – Der «Rolex»-Deal vom Stadtgarten Ein junger Mann verkaufte im Winterthurer Stadtpark eine gefälschte Rolex. Dafür wurde er verurteilt, doch teurer wird das Verfahren für die Firma. Gregory von Ballmoos

Im Winterthurer Stadtpark wurde im September 2021 eine gefälschte Rolex verkauft. Foto: Marc Dahinden

Eine Rolex gibt es ab gut 5000 Franken, nach oben ist der Preisrahmen offen. Problemlos kann man über 40’000 Franken dafür ausgeben. Ein richtiges Schnäppchen hingegen schien ein Mann an einem Septemberabend im Winterthurer Stadtpark gemacht zu haben. Er kaufte dort eine Rolex des Modells «Oyster Perpetual», Neupreis ab 5000 Franken, für nur 520 Franken. Am gleichen Tag gelang einem anderen Mann am Bahnhof Bülach ein ähnlicher Superdeal. Er kaufte für 600 Franken eine «Rolex Oyster Perpetual Day-Date». Auf beiden Uhren waren diverse geschützte Wort- und Bildmarken von Rolex abgebildet. Unter anderem die «Rolex-Krone» und der Schriftzug Rolex.