Alle Raben sind schwarz. Ganz sicher? Nein, gewiss ist das nicht. Es bleibt eine Vermutung, wenn auch zigfach belegt mit Sichtungen schwarzer Raben. Denn es ist unmöglich, alle Raben auf ihr Gefieder hin zu prüfen. «Alle» würde die Gesamtheit der Vögel umfassen, räumlich und zeitlich: Jeder Rabe auf der Welt, ja im Universum, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, war, ist und wird schwarz sein. Immer und überall.

Und weil die Aussage «Alle Raben sind schwarz» nicht beweisbar ist, ist die Behauptung «Es gibt einen roten Raben» nicht widerlegbar. Die Wahrscheinlichkeit eines roten Raben mag winzig, ja mikroskopisch klein sein. Doch sie ist nicht null. Somit ist die Aussage «Alle Raben sind schwarz» nur so lange wahr, bis ein roter Rabe auftaucht. Es ist wie mit den Ausserirdischen. In einem unendlichen Universum kann nicht ausgeschlossen werden, dass es extraterrestrische Wesen gibt. Wer also sagt, es gebe ausserirdisches Leben, kann nicht widerlegt werden.

Eine komfortable Situation: etwas behaupten, ohne es beweisen zu müssen. Wer weiss: Irgendwann tut sich quer durchs Atomendlager ein Riss im Gestein auf, der sich nicht mehr schliesst, sodass Radioaktivität austritt. Aufgrund des aktuellen Wissensstandes ist das zwar äusserst unwahrscheinlich, aber eben nie zu 100 Prozent. «Sicher ist nur das Risiko» ist daher der Lieblingsspruch der Endlagergegner. Ihren Widerstand haben sie in diese kleine, unwiderlegbare Restwahrscheinlichkeit verlegt. Und von dieser sicheren, uneinnehmbaren Festung aus feuern sie ihre Behauptungen ab. Ja, die absolute Sicherheit gibt es nicht. Der rote Rabe könnte irgendwo herumflattern. Heute, morgen oder in 1000 Jahren.

