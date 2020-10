Giro-Sieger Geoghegan Hart – Der Rothaarige mit dem verklärten Blick trägt Rosa Dem 25-Jährigen gelingt ein Giro d’Italia, der perfekt zu 2020 passt. Er bringt alles mit, um zur nächsten britischen Radfigur zu werden. Ein Tour-Sieger huldigt ihm schon. Emil Bischofberger

Kann er es selber glauben? Der 25-jährige Londoner präsentiert vor dem Mailänder Dom die Giro-Trophäe. Foto: Getty Images

Am Sonntagvormittag verbringt Tao Geoghegan Hart die Stunden bis zu seinem Einsatz auf Twitter. «Sonntage werden für mich immer dafür da sein, um Fussball zu spielen und den Brick Lane Market zu besuchen mit meinem Vater und Bruder. Heute ist ganz ein normaler Sonntag. Ich habe meine Familie seit zehn Monaten nicht mehr gesehen. Aber sie ist immer mit mir», schreibt er. Kurz darauf verbreitet er auch noch einen Artikel über den Fussballer Marcus Rashford, der sich für Gratisverpflegung an Englands Schulen einsetzt.

Es sind nicht die typischen Nachrichten, die ein Sportler am Tag des wichtigsten Rennens seiner Karriere abschickt. Viele Kollegen würden sich in der gleichen Situation komplett abschotten. Sich allein auf diese alles entscheidenden 15,7 Kilometer konzentrieren. Aber Geoghegan Hart ist einerseits kein typischer Radprofi und andererseits dieser Giro d’Italia auch kein typisches Rennen. Es ist die Ausgabe des Jahres 2020, in dem ganz viel nicht so verläuft, wie wir uns das gewohnt sind.

Mit 13 den Ärmelkanal durchschwommen

Wenn in dieser ausserordentlichen Saison die Tour de France am vorletzten Tag von einem 22-jährigen Jüngling gewonnen wird, muss der Giro irgendwie nachziehen. Tao Geoghegan Hart mag keine 22 mehr sein wie Tadej Pogacar. Ein frisches Gesicht ist aber auch der 25-jährige Londoner. Als Junge eifert er nicht von klein auf seinen Radidolen nach. Sondern spielt Fussball, wie es sich für einen Jungen aus Nordlondon eben gehört. Mit 13 gehört er zu einem Sechserteam seiner Schule, das den Ärmelkanal durchschwimmt. Erst zwei Jahre später macht er seine erste richtige Ausfahrt auf einem Rennvelo – dafür aber gleich 200 Kilometer durch die Nacht, bis an Suffolks Küsten.

An all das denkt Geoghegan Hart nicht an diesem Sonntag. «Ich habe seit dem Morgen nur an Hannah gedacht, freute mich einfach, sie wiederzusehen, nachdem wir einen ganzen Monat voneinander getrennt gewesen waren», sagt er später im Ziel über seine Freundin Hannah Barnes. «Das war eine komische Zeit, nachdem wir den ganzen Lockdown zusammen verbracht hatten.» Barnes, ebenfalls Radprofi, wartet direkt hinter der Ziellinie auf ihn. Und er kann nicht anders, der Reflex setzt ein – oder aus – und er küsst sie auf den Mund, trotz Maske.

Protagonisten des Giro-Finales: Geoghegan Hart (Mitte) auf der letzten Bergetappe, gemeinsam mit Helfer Dennis (vorne) und Konkurrent Hindley. Getty Images Es schwingt stets eine gewisse Schüchternheit mit: Der rothaarige Geoghegan Hart hat eine unprätentiöse Erscheinung. Foto: Getty Images Seltener maskenloser Moment ausserhalb des Rennens: Geoghegan Hart grüsst Fans nach seinem zweiten Etappensieg in Sestriere. Foto: Getty Images 1 / 4

Später sagt er: «Jetzt bin ich endlich nicht mehr der zweitbeste Radfahrer in unserem Haushalt.» Es ist auch dieser Schalk, der Tao Geoghegan Hart ausmacht, den Mann mit dem im ersten Anlauf unaussprechbaren Namen, der von seinen Wurzeln in Schottland und Irland zeugt und «Tejo Gejgän Hart» ausgesprochen wird.

Das haben sie nun auch in Italien gelernt, und damit dürfte es die ganze Radwelt ebenfalls wissen. 2019 zeigt er sein Format bei den Profis erstmals richtig, gewinnt bei der Tour of the Alps, einem Formtest vor dem Giro, zwei Etappen. Das Giro-Debüt verläuft dann nicht wie erhofft: Als Co-Leader stürzt er – Schlüsselbeinbruch.

Erfolgreichste Grand Tour von Ineos-Grenadier

2020 herrscht bei Ineos-Grenadier kein Mangel an Leadern. Die bisherigen Grössen Froome und Thomas werden nicht einmal zur Tour aufgeboten, weil da andere stärker eingestuft werden, Tour-Titelverteidiger Bernal etwa und Giro-Sieger Carapaz. Stattdessen soll Thomas in Italien brillieren, Geoghegan Hart ihn dabei unterstützen. Doch dann bringt ein Bidon Thomas zu Fall, an Tag 3 geht sein Angriff auf die Maglia Rosa zu Ende.

Ineos-Grenadier reagiert, als wäre das von Beginn weg so geplant gewesen: Insgesamt gewinnt das Team sieben Etappen, Geoghegan Hart trägt zwei Bergetappen bei. Das ist auch für diese so erfolgsverwöhnte Equipe ein Rekord. Eine Woche vor dem Ende des Rennens gewinnt er erstmals und macht dabei klar, dass er das Zeug hat, um das Rennen komplett aufzumischen. Und das tut er in den letzten Tagen, in den Bergen brillant unterstützt vom einstigen Zeitfahrweltmeister Rohan Dennis. Zeitgleich, das gab es noch nie, geht er mit Rennleader Jai Hindley ins abschliessende Zeitfahren – und gewinnt das Duell überlegen.

«In gewisser Weise bist du eine bessere Version von allem, was ich immer sein wollte.» Tour-Sieger 2012 Bradley Wiggins über Geoghegan Hart

Es ist nicht so, dass Geoghegan Hart, wegen seiner roten Haare von Freunden Red gerufen, Siegerehrungen nicht gewohnt wäre. Trotzdem schwingt bei ihm stets eine gewisse Schüchternheit mit, kombiniert mit dem leicht verklärten Blick und der leicht geduckten Haltung ergibt das eine unprätentiöse Erscheinung, die nur gut ankommen kann.

So gut, dass selbst Grosse Fan werden. Einst nannte er Bradley Wiggins sein Idol. Mittlerweile unterhalten die beiden einen freundschaftlichen Kontakt. Zum Giro-Sieg formuliert Wiggins eine Ode an seinen Nachfolger. «In gewisser Weise bist du eine bessere Version von allem, was ich immer sein wollte», sagt Wiggins darin – und beschreibt den zweiten britischen Giro-Sieger nach Froome 2018 trefflich. Grossbritannien muss sich nicht um seine Radzukunft nach Froome und Thomas sorgen. Denn Geoghegan Hart hat nicht nur die sportlichen Anlagen dazu. Sondern auch den Charakter.