FCW im Derby gegen GC – Der Rückweg zum Erfolg Im 100. Pflichtspiel unter Trainer Ralf Loose (58) geht es für den FCW gegen die Grasshoppers darum, nach zwei Niederlagen wieder mal zu punkten. Und damit ein Spitzenteam der Challenge League zu bleiben. Hansjörg Schifferli

Ralf Loose hat als Trainer nur mit Preussen Münster mehr Pflichtspiele bestritten als mit dem FCW. Foto: Enzo Lopardo

0:1 in Schaffhausen, gar 1:4 am Freitag bei Stade Lausanne-Ouchy – erstmals in dieser Saison hat der FCW zweimal in Folge verloren. Drei Niederlagen hintereinander hat es in zweieinhalb Meisterschaften unter Trainer Ralf Loose erst einmal gegeben, im März 2019. Wiederholt sich das heute, wenn GC auf die zweifellos bespielbare Schützenwiese kommt, dann sieht die Tabelle so aus: Der FCW liegt neun Punkte hinter Thun und acht hinter den Grasshoppers, die auch noch einen Match nachzutragen haben. Oder anders gesagt: «Möglichst lange vorne mitzuspielen» hat Leiter Sport Oliver Kaiser als Ziel formuliert – und das könnte allzu rasch entschwinden, findet Winterthur nicht zeitnah zurück zum Erfolg. Das Szenario würde man ja kennen: Geht’s um die wichtigen Dinge an der Spitze, steht der FCW abseits.