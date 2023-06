Fussball 2. Liga – Der SC Veltheim bleibt im Rennen Der Kampf um den Sieg in der Gruppe 2 wird erst in der letzten Runde entschieden. Denn die Winterthurer brillieren in Gossau mit einem 6:0-Sieg und bleiben an Leader Dübendorf dran. Urs Kindhauser

Bruno Michienzi war dreifacher Torschütze für Veltheim. Hier erzielt er das 5:0. Foto: Urs Kindhauser

Auf dem Gossauer Sportplatz im Riet schauten die Veltemer nach dem Match auf den Ticker des FC Seuzach. Der Kontrollblick besagte: Nein, «Seuzi» wird dem SC Veltheim an diesem Sonntag nicht helfen können. Es lag gegen Leader Dübendorf schon bald zurück und verlor schliesslich klar mit 1:6. Noch deutlicher hatte Veltheim in Gossau gewonnen: 6:0. Also fällt die Entscheidung um den Gruppensieg am nächsten Sonntagmorgen (10.15 Uhr) in der letzten Runde. Veltheim empfängt den FC Phönix Seen zum Stadtderby. Dübendorf reist zu Zürich City. Dübendorf hat mit zwei Punkten Vorsprung die besseren Karten. Veltheim wäre wegen der Strafpunkte wohl Erster, wenn es selber gewinnt und Dübendorf höchstens Unentschieden spielt. Der Gruppensieger trifft in der Barrage um den Aufstieg auf den Sieger der Ostschweizer Gruppe 1, die vom FC Winkeln angeführt wird, zwei Punkte vor Abtwil-Engelburg.