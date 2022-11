Fussball 2. Liga – Der SC Veltheim erringt die Stadtherrschaft Veltheim gewinnt das Stadtderby in der 2. Liga auf dem Steinacker gegen den FC Phönix Seen 2:0. Der Sieg ist aufgrund einer starken zweiten Halbzeit verdient. Urs Kindhauser

Aron Santos (rechts, gegen Philipp Auer und Bent Wagner) erzielte das wegweisende 1:0 für Veltheim. Foto: Enzo Lopardo

«D’ Stadt ghört euis», rief einer aus dem Haufen der Veltemer Spieler, die nach dem Schlusspfiff auf dem Steinacker jubelten. Er hatte recht, zumindest, was den Amateur-Fussball betrifft. Denn Veltheim gewann zum Abschluss der Vorrunde das Stadtderby auf dem Seemer Steinacker gegen Phönix verdientermassen 2:0. Veltheim hat sich mit diesem Sieg auch in der Tabelle als bestes Team der Region etabliert. Vor Seuzach, dessen starker Lauf mit einer 0:1-Niederlage in Herrliberg endete, und vor Phönix und Wiesendangen (0:1 in Greifensee), die im Mittelfeld stecken geblieben sind.