Fussball 2. Liga – Der SC Veltheim hat den Tritt gefunden Mit einem 4:1-Sieg gegen den FC Schwamendingen verlängern die Veltemer eine Reihe von guten Spielen. Urs Kindhauser

Raoul Miraglia (rechts) erzielte mit diesem Schuss das 1:0 für Veltheim. Foto: Urs Kindhauser

1:1 im stets schwierigen Derby in Wiesendangen, 3:1 gegen Seuzach, 1:2 bei Zürich City und am Sonntagmorgen nun ein 4:1 gegen Schwamendingen auf dem Kunstrasen des Flüeli: Das sind Spiele und auch Resultate, die Veltheims Trainer Richard Oswald feststellen lassen: «Wir haben wieder zu unseren Grundtugenden zurückgefunden.» Selbst gegen den starken Aufsteiger Zürich City hätte es am letzten Dienstag statt einer Niederlage ein Punkt oder gar ein Sieg sein können, wenn nicht müssen. «Die Chancen dazu hatten wir.»