Fussball 2. Liga – Der SC Veltheim sucht den Weg aus dem Tief Zweieinhalb Jahre lang eilt der SC Veltheim von Sieg zu Sieg. Seit Rückrundenbeginn aber gibts fast nur noch Niederlagen. Das hat Gründe. Urs Kindhauser

Veltheim hat oft das Nachsehen: Yannick Huwiler verliert ein Duell gegen Tobias von Arx von Phönix Seen. Foto: Enzo Lopardo

Fünf Niederlagen in sechs Meisterschaftsspielen in der 2. Liga und dazu im Regional-Cup am Drittligisten Herrliberg gescheitert – das ist die desaströse Frühjahrsbilanz des SC Veltheim vor dem Match am Samstag in Greifensee. Dabei hatten die Veltemer die Vorrunde auf Platz 1 beendet, und das als Aufsteiger in die 2. Liga. Trotzdem will Trainer Richard Oswald nicht generell von einer «Krise» sprechen, in die seine Mannschaft stecke, zumindest nicht mit allem drum und dran. «Es gibt keinen Ärger in der Mannschaft», sagt er. Es sei eher «eine Krise der Resultate» als eine spielerische. «Wirklich schlecht gespielt haben wir nur gegen Wiesendangen und gegen Töss.»