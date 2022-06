Kolumne Landluft – Der schlechteste Wochenendtipp ever Eine gut gemeinte Velotour, leider überhaupt nicht zu empfehlen. Heinz Zürcher

Durch die Landluft radeln? Vielleicht doch nicht. Illustration: Ruedi Widmer

Das Wochenende verspricht Sonne und ideale Temperaturen: nicht zu heiss, nicht zu kalt. Auch vom Hagel, der in dieser Woche in einigen Gemeinden Schäden angerichtet hat, sollte man nicht überrascht werden.

Also rauf auf den Velosattel, und los gehts mit einer Tour durch die schöne Region Winterthur. Es wartet ein volles Tagesprogramm.

Wir starten mit einer langen Strecke zur Kantonsgrenze, an den Rheinfall. Wir lassen uns zunächst von der Gischt abkühlen und radeln dann lächelnd über den Parkplatz, wo nun auch auf Zürcher Seite Gebühren bezahlt werden müssen.

Schadenfreudig motiviert treten wir kräftig in die Pedale, denn wir haben eine anstrengende Etappe nach Elsau vor uns. Dort wartet jedoch die verdiente Erfrischung. Das Café Diexer hat garantiert geöffnet. Zumindest so lange, bis Corona-Rebell Diexer seine Gefängnisstrafe absitzen muss. Er hatte trotz Lockdown Gäste empfangen.

Frisch gestärkt radeln wir weiter und passieren Elgg. Am besten im Volltempo hindurch, denn Wildtiere reissen immer wieder Abfallsäcke auf. Kein schöner Anblick, aber vielleicht gibt es ja bald Unterflurcontainer.

Deshalb rasch Richtung Schlatt und ab in den Wald. Das Velo abstellen und zu den Tüfels Chilen wandern. Wobei, wegen eines Erdrutsches ist der Weg ja gesperrt. Vielleicht besser gleich weiter nach Illnau. Dort hat es einen grosszügigen Dorfplatz, auf dem man unter Bäumen eine Glace essen kann. Aber halt, der steht ja noch immer nicht. Ein altes Haus verhindert die Realisierung seit Jahren.

Herrje, diese Tour ist der totale Reinfall. Wissen Sie, was? Vergessen Sies: Gehen Sie am Wochenende einfach in die nächste Badi.

Heinz Zürcher ist Redaktor Region in Winterthur. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (maz) absolviert und arbeitet seit 2003 im Journalismus. Mehr Infos

