Verbindung Winterthur–Schaffhausen – Der Schleichweg ist nochmals gesperrt Der «Eiserne Steg» zwischen Flurlingen und Neuhausen am Rheinfall ist eine weitere Woche nicht befahrbar. Der Bericht über seinen Zustand sei «nicht sehr positiv». Eva Wanner

Der «Eiserne Steg» zwischen Flurlingen und Neuhausen am Rheinfall wird nochmals für eine Woche geschlossen. Foto: Marc Dahinden

Er hätte drei Monate lang gesperrt sein sollen. Daraus wurden vier Monate, und der «Eiserne Steg» war erst am 8. August wieder für alle befahrbar. Es wurden in dieser Zeit Arbeiten auf der Brücke, aber auch auf beiden Gemeindegebieten ausgeführt. «Wir haben das Projekt über die Kantonsgrenzen hinweg so gut wie möglich koordiniert», sagt der Flurlinger Gemeinderat Roger Brütsch. Weil es zu Lieferschwierigkeiten kam, musste die Rheinbrücke trotzdem länger gesperrt werden.

Ab dem 26. September ist sie dies nun erneut. In Neuhausen am Rheinfall wird ein Belag erneuert, auch diese Arbeiten hatten sich verzögert. Bis und mit 3. Oktober ist die Brücke deshalb erneut für den motorisierten Individualverkehr nicht befahrbar.