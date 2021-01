Ausstellung in Winterthur – Der Schmerz einer Mörderin Kaspar Toggenburgers Malerei verstört und erleuchtet zugleich. Wie sich das anfühlt, ist in der Galerie Ulrich Harsch im Rathausdurchgang zu erfahren. Adrian Mebold

Kaspar Toggenburger: «Grosse Salome I», 2020. Mischtechnik auf Leinwand. Foto: PD

Sind die Schlachttableaus von Kaspar Toggenburger schwer zu ertragen, so ist die Vieldeutigkeit seiner Bilder und seiner Aussagen eine geistige Herausforderung, vor allem wenn man sein Werk gegen den Strich liest. Zwei Motivstränge werden in der Galerie Ulrich Harsch im Rathausdurchgang im grossen Hochformat weiterentwickelt: Susanne im Bade und Salome mit dem Haupt des Johannes. Im mittleren Format werden diese Dramen ergänzt durch das Spektakulum der Torsi.

In bester Gesellschaft

Was den Horror in seinen Darstellungen betrifft, befindet sich der sechzigjährige Pinselberserker in bester Gesellschaft. Im späten 16. Jahrhundert zeichneten sich etwa Rubens, Caravaggio und Artemisia Gentileschi in dieser Sparte aus. Auf ihren gefeierten Museumsstücken werden Häupter abgesäbelt, Feinde ermordet, und das Blut spritzt wie in einem Schlachthaus.